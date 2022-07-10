阮嘉敏靜靜地離開《東張西望》：同觀眾講byebye嗰一刻好唔捨得

憑住《東張西望》入屋成為「東張女神」的阮嘉敏（Mandy）近期加入劇組拍攝《靈戲逼人》，雖然她沒有公布自己離開《東張西望》的決定，但阮嘉敏還是十分不捨得。她接受《香港01》訪問時說：「5月頭第一個星期係我最後一次做《東張西望》，嗰時觀眾仲未知我唔做，但係同觀眾講byebye嗰一刻真係好唔捨得。」



阮嘉敏呢一幕真係經典。（《東張西望》截圖）

她續說，自己由入行就加入《東張西望》，節目就是一個陪伴她成長的地方。她說：「時間過得好快，最唔捨得嘅成個整體，就好似返緊一份文職要離開間公司咁。」早幾日她在IG發起你問我答，才驚覺原來有這麼多人留意她。她說：「有啲感動，啲人會問見唔到我，點解會唔做。做咗咁耐，自問問嘢都唔係好好，可能未有吳幸美一半，原來都有觀眾會鍾意我。」

阮嘉敏曾以鮮黃色小背心裝扮去採訪屯門公園歌舞團。（《東張西望》截圖）

阮嘉敏透露，自己在年頭就已經萌轉型的念頭，表示想試多些不同種類的工作。她說：「以前客串劇集都試過就唔啱時間，《東張西望》一排就係一個星期rundown，但係劇組可能兩日前先會通知，所以好難兩邊都兼顧，冇理由要成個劇組為咗我改晒時間㗎嘛，但係臨時要其他人幫我頂《東張西望》又唔好。」

自入行起6年阮嘉敏就加入《東張西望》，現今離開後開始嘗試戲劇、綜藝發展。

亦因為她想跳出舊有的舒適圈，所以決定「裸辭」放棄《東張西望》主持工作。她說：「我好認真諗咗好耐，當初quit係裸辭，唔想quit咗就話冇嘢做所以返去，講真我都要食飯，所以（喺冇其他工作安排之下）決定唔做《東張西望》真係要好大勇氣，好好彩，冇幾耐之後就有《輪住買》同埋《靈戲逼人》。」

阮嘉敏有不少粉絲。（IG@mandyyuen）

《靈戲逼人》劇中她飾演一個溫文、內內、怕醜的角色，為止她更換了一個新Look剪短和染回黑髮，不過最令她不習慣的還是天氣。她說：「出外景係有啲熱，因為我戴住眼鏡關係，幾乎每10分鐘就要印一次汗。」首次擔任有戲份的角色同時亦令她感到緊張，說：「每一場戲都會好緊張，第一次有咁重戲份仲有啲迷惘。魯振順喺劇入面佢做我爸爸，佢真係好好，可能見我係第一次所以照顧我，知我唔識嘢所以肯同我練對白練十幾廿次。」阮嘉敏自言，現時目標是什麼都試什麼做。