拆解「女人做到男人做不到」之迷　冇運動細胞阮嘉敏都挑戰成功

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-16 15:45

網上經常流傳不少challenge引起一股跟風潮，例如曾經紅極一時的「反手摸肚臍」、「耳機線繞腰」及「鎖骨放雞蛋」等等，不理三七二十一都會先挑戰一下。近日又有一個名為「Balance Challenge（平衡挑戰）」令江美儀及張穎康等人跟風挑機，不過卻竟然男女有別，女人做到但男人做不到？

近日又有一個名為「Balance Challenge（平衡挑戰）」，不過卻竟然男女有別，女人做到但男人做不到？（Instagram：@tvbcomhk）

在最新一集《東張西望》中，找來江美儀和教練朋友、區永權和太太，以及張穎康和麥雅緻夫婦來挑戰這個challenge，首先做一個四點支撐，再將手踭放低，然後再用雙手托面繼續跪在地上，再將雙手鬆開放在腰上，結果成績一面倒，江美儀、區永權太大和麥雅緻挑戰成功，就連強調自己沒有運動細胞的主持阮嘉敏都輕易做得到，然而其餘三位男士卻全部向前仆低以失敗告終。為了求證該現象與運動細胞無關，節目組更找來健碩的甲一籃球員何倚富挑戰，但他最後試了幾次還是未能成功。

江美儀和教練朋友、區永權和太太，以及張穎康和麥雅緻夫婦都有挑戰這個challenge。（Instagram：@tvbcomhk）

甲一籃球員何倚富都表示難以做到這個動作。（Instagram：@tvbcomhk）

強調自己沒有運動細胞的主持阮嘉敏卻輕易做得到。（Instagram：@tvbcomhk）

點擊觀看江美儀和教練朋友、區永權和太太，以及張穎康和麥雅緻夫婦的表現：

+ 9 + 9 + 9

香港中文大學的通識教育基礎課程高級講師彭金滿博士用力學來解釋這個現象，表示上身的重量與膝頭的支撐點形成順時針力矩而向前翻倒，假如縮開手之前稍為將臀部移後就能形成逆時針力矩。他又解釋，女士做到而男士做不到的原因與身體構造有關，因為大多數成年女性的臀部比較男性大，因此逆時針力矩較大，跪在地上再將雙手放在腰上時會比較容易平衡得到，相比起男性更加不容易令上身向前傾而跌倒。

原來上身的重量與膝頭的支撐點會形成順時針力矩而向前翻倒。（Instagram：@tvbcomhk）

將臀部移後就能形成逆時針力矩。（Instagram：@tvbcomhk）