TVB助導爆演員私下一面　蔡思貝獲讚熱情林淑敏送蛋糕畀工作人員

近日無綫（TVB）一位助導於小紅書大爆演員內幕，她入職不久便獲安排入蔡思貝和何廣沛的新劇劇組，有人問是否為《你好，我的大夫》時，她回應指：「看來你沒少關注港劇。」



無綫（TVB）電視劇《你好，我的大夫》主演為蔡思貝和何廣沛。（TVB娛樂台訪問片段）

該位助導坦言，雖然持續拍夜戲感到很疲累，但她大讚幕前幕後待人友善。說到演員，她稱讚何廣沛相當友善貼地，她說：「這部戲的男主角何廣沛真的挺Nice的，還和我們一起坐那種服裝車，就坐在我後面。」

該位助導於小紅書曬出職員證。（小紅書圖片）

該助導又稱讚蔡思貝（Sisley）私底下很熱情：「今天拍男女主何廣沛和蔡思貝的戲，和蔡聊了兩句，也介紹了一下自己，她也很熱情的回了我，反正目前看來她沒有網上說的那麼麻煩。」她又透露何廣沛、張振朗和蔡思貝三人關係融洽，張振朗工作休息期間會特地到隔離廠探望另外兩人，並聊得興起。另外，助導又透露「大小姐」林淑敏會送蛋糕給所有工作人員，她說：「她本人真的非常Nice又很漂亮，小蛋糕也很好吃。」

蔡思貝獲讚熱情親切。 （ig@sisleychoi）

該助導又分享工作瑣碎事，在蔡思貝休息期間，她突然被叫去與何廣沛對視幾分鐘，她坦言自己性格怕醜，加上對方太靚仔，令她頗為緊張，她寫道：「何廣沛和旁邊的吳偉豪看我緊張一直在調侃我，還開玩笑說吳偉豪最大方，會請我吃宵夜，他們真的要笑死我。」

吳偉豪。（陳順禎攝）

不過助導透露有位身為歌手的演員拍戲期間不記台詞、演技亦差，她說：「今天拍蔡和另外一個配角的戲（我沒有提到過的，我也是第一次見他）說實話，他的戲真的好爛啊救命。可能是第一次拍戲？但是不是啊，我查了一下，拍了不少啊，怎麼現場有忘詞又別扭啊！連蔡都忍不住糾正了。希望這位演員下一步戲能夠好點吧，這部感覺沒救了。」

她在另一篇文透露該演員第二次拍戲進步許多，但仍未達標：「不過我發現他好像是因為當歌手原因，死記硬背台詞和走位，搞的整個人都很僵。不過今天晚上比上次好點，只能說，如果你真的喜歡演戲，就只能再接再厲。」

林淑敏私底下會送蛋糕給工作人員，大方又友善。（IG：@sukman_lam）

有人問是否姓孔、吳或李的演員，該位助導一概否認。有網友擔心該演員會看到這則帖文，她則回覆道：「如果他刷到這條，我只能說，你的臉是帥的，但是你真的要正視一下自己的演技了」。

點擊睇全文：