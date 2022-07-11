郭富城大坑道嘉園豪宅被賊入屋　原來呢位前TVB藝員同佢係鄰居

今日（11日）清晨，天王郭富城位於港島大坑道嘉園豪宅驚聞有賊入屋，該屋有郭富城與太太方媛、兩名女兒以及外父外母同住，幸好沒人受傷，財物也沒有損失。

郭富城位於大坑道的寓所被爆竊。郭的外父協助警方調查。(翁鈺輝攝)

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其實有一位前TVB藝員與郭富城一樣在嘉園有單位，出身富貴的余德丞，原來多年來與家人同住在跑馬地嘉園的價值約二千萬豪宅，不過最近由於單位要裝修的關係，目前正住在另一間大屋。余德丞在接受《香港01》訪問時，表示：「之前係自己YouTube 同《口水多過浪花》都提過自己屋企大裝修，所以搬走一段時間。我都係今朝早睇新聞先知呢件事。由於單位已經清空，屋企沒有任何無財物損失。希望受影響的單位無事，相信大廈保安之後亦會加強，多謝關心。」

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郭富城的寓所位於港島大坑道嘉園，在頂樓全層面積約3000平米。Moka在微博發文時讓豪宅曝光，相中看見Aaron的豪宅以米白色的佈置為主色，大廳的牆身和大門、餐枱以及飾物櫃等均是米白色的，淺灰色的超長梳化配搭奶茶色的咕𠱸，走簡約風的路線，木色地板予人一種home sweet home且時尚小清新的感覺。客廳擁有超高樓底，環境極為闊落，至少可以容納50人，而天花上裝置了很多射燈，牆上也設有一個大音箱，採用古典風返計感覺相當優雅。

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