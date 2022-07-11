模特兒大賽｜ 玩具大王長女蔡加敏任評審 唐安麒讚參賽者水準高

由ACE ENTERTAINMENT及韓國ASIA MODEL FESTIVAL合辦的亞洲最大型模特兒比賽《亞洲模特盛典香港賽區》及《ACE TALENT演藝大獎》去年廣受注目，今年載譽歸來，評審團更是陣容鼎盛，大會總評審是韓國演藝社長YONG HEO、首席評審是有「美容教主」之稱的亞洲傑出企業家唐安麒，星級評審則有大灣區傑出企業家蔡加敏、著名時裝設計師何國鉦，以及本港「舞林」至尊的首席舞蹈總監Sunny Wong黃國榮。

星級評審蔡加敏和首席評審「美容教主」唐安麒合照。

唐安麒、蔡加敏及何國鉦親自會見面試者，上屆模特盛典香港賽區得獎者Kylie C.鄭杞瑤和現在備受唐安麒力捧的另一得主C Lam 則在現場為參加者打氣。昨日（10/7）大會宣布比賽將在8月6日舉行，對於今年報名者眾，唐安麒表示：「因為今年增設兒童組，比上年感覺更新鮮好玩，希望可以發掘多些未來的明日之星。」而新加入擔星級評審的蔡加敏表示十分高興:「今天當評判好開心，見到個個都充滿自信。美，是來自善心及自信心。評的不是外表，是內在的自信心。有三個小朋友好犀利，超級有自信，跳舞技能冇得頂！家長一定放了好多心機去栽培！」