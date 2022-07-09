獨家｜林二汶師傅抽煙現身道壇 打扮平民冇戴金撈回應被指神棍
撰文：吳子生
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歌手林二汶在7月1日香港回歸25周年當天，於社交平台上載普通話新歌《中華·頌》的音樂短片，同時不忘鳴謝「玄武師傅」。隨即辣慶不少網民及歌迷，而其中一名忠實男粉絲更不厭其煩寫下7,000字長文，狠批對方疑誤信邪教「成個人變晒」，而「玄鳴老師」更被人起底，直指他是「神棍」喜在社交網站上傳奢侈品照片炫富。
林二汶師傅唔戴口罩「神殿」門口食煙
昨日（8/7）《香港01》就上述事件親到被指「神棍」的「玄武師尊」的深水埗道壇採訪。到達上址時，剛巧碰見「玄武師傅」在門外抽煙，記者於是上前表明來意。對於被指為「神棍」，「玄武師傅」禮貌表示：「冇嘢想平反，而家唔方便接受訪問，因為有事要忙。」然後便匆忙返回道壇內，不過師傅隨後就派出一名疑似弟子的人出來，表示大約在黃昏時段師傅或許有時間可以簡單回應，這位疑似弟子還說得誠意拳拳。
街坊：師傅揸Benz!
不過到黃昏時分，弟子又出來表示師傅仍然很忙，忙到無法作回應；記者亦向附近店舖街坊採訪，不願上鏡的街坊透露上址道壇開業十多年，直指壇主為人神秘，未曾與鄰舖街坊打招呼：「佢喺度開咗好耐，咁多年佢都冇同我哋打招呼同講嘢，而每次見佢返嚟，佢都會揸住架平治私家車，有時仲見佢食住雪茄，望落去佢都幾光鮮㗎。而林二汶呢排就唔見佢出現喇，喺新聞未出之前都仲成日見佢揸車嚟嘅，但新聞出咗之後就冇，可能怕惹麻煩潛水啩。」
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