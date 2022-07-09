獨家｜林二汶師傅抽煙現身道壇　打扮平民冇戴金撈回應被指神棍

採訪當日林二汶師傅剛好在玄武財神殿外抽煙，師傅當日衣著平民，與其FB專頁的相片很大出入，FB相中的師傳身光頸靚、戴金撈食雪茄成個大老闆咁款。（陳順禎攝）

歌手林二汶在7月1日香港回歸25周年當天，於社交平台上載普通話新歌《中華·頌》的音樂短片，同時不忘鳴謝「玄武師傅」。隨即辣慶不少網民及歌迷，而其中一名忠實男粉絲更不厭其煩寫下7,000字長文，狠批對方疑誤信邪教「成個人變晒」，而「玄鳴老師」更被人起底，直指他是「神棍」喜在社交網站上傳奢侈品照片炫富。

玄武財神殿位於深水埗一地鋪，據附近街坊所講，事件發生後「神殿」多數開半邊，有時更拉下半閘。（陳順禎攝）

林二汶師傅唔戴口罩「神殿」門口食煙

昨日（8/7）《香港01》就上述事件親到被指「神棍」的「玄武師尊」的深水埗道壇採訪。到達上址時，剛巧碰見「玄武師傅」在門外抽煙，記者於是上前表明來意。對於被指為「神棍」，「玄武師傅」禮貌表示：「冇嘢想平反，而家唔方便接受訪問，因為有事要忙。」然後便匆忙返回道壇內，不過師傅隨後就派出一名疑似弟子的人出來，表示大約在黃昏時段師傅或許有時間可以簡單回應，這位疑似弟子還說得誠意拳拳。

這位疑似玄武弟子初時表示師傅在黃昏有時間做簡單訪問，但最後又冇時間。（陳順禎攝）

街坊：師傅揸Benz!





不過到黃昏時分，弟子又出來表示師傅仍然很忙，忙到無法作回應；記者亦向附近店舖街坊採訪，不願上鏡的街坊透露上址道壇開業十多年，直指壇主為人神秘，未曾與鄰舖街坊打招呼：「佢喺度開咗好耐，咁多年佢都冇同我哋打招呼同講嘢，而每次見佢返嚟，佢都會揸住架平治私家車，有時仲見佢食住雪茄，望落去佢都幾光鮮㗎。而林二汶呢排就唔見佢出現喇，喺新聞未出之前都仲成日見佢揸車嚟嘅，但新聞出咗之後就冇，可能怕惹麻煩潛水啩。」

玄武財神殿FB是公開的，可以見到林二汶師傅的生活相當精彩，雖然林二汶曾在其FB發文表示師傅為修道，要經歷修道人的苦，孤貧夭殘四字入面，師傅選擇了「殘」，更說師傅四肢都斷過，不過在玄武財神殿FB就見到師傅不會因為殘而影響生活，而且多姿多彩，去卡拉ok慶生，生日收金撈生日蛋糕，聖誕亦收到徒弟送嘅hermes禮物。

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