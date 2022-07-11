三台收視報告｜《童時愛上你》力有不逮　《冥冥之中》30集太長？

三台收視報告又再出爐，今次的日期是7月4日至7月10日。今次報告無綫（TVB）有一系列的回歸系列單元劇，收視未算好好，不過跟現時的平均水平差不多。而ViuTV方面《冥冥之中》終於完成30集，但最終收視卻不是太好。



先講TVB，五套《回歸光影頌》的回歸劇集，分別錄得《究竟天有幾高》17.3點、《母親的乒乓球》16.2點、《我的驕傲》15.9點、《神奇的燈泡》15點和《曙光》15點，五集加起來平均收視為15.9點，雖然未算是最好的成績，但其實以現在水平來說，是中規中矩。至於《童時愛上你》看來未能受得起考驗，由上一次的14.5點跌至14點，不過相信未會打破《雙生陌生人》的最低紀錄。

睇嚟觀眾唔太喜歡《童時愛上你》。（劇照）

《童時愛上你》收視下跌可能是不符合觀眾口味，而ViuTV也有《冥冥之中》有同樣情況，雖然全劇總收視是ViuTV的慣性收視3點，但比起之前ViuTV的港劇有一段距離，暫時只排今年的尾二，如果不計合拍劇，更是在榜尾位置。《冥冥之中》是ViuTV少有的30集連續劇，跟之前的港劇只有15-20集不同，明顯劇情會有更長的舖排，甚至風格有點似TVB，所以未必啱ViuTV觀眾。

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