「月餅界大戰」代言人鬥吸金　張智霖力壓姜濤及譚俊彥成為冠軍

每年的端午節一過，就會在街上看到不少售賣月餅的廣告，進行「月餅界大戰」。藝人陳慧琳及張智霖（ChiLam）多年為一公司的月餅代言人，但今年卻換上了譚俊彥，代言人位置不保。原來該公司只是看準了ChiLam在內地的市場，ChiLam今年雖然沒有為香港區作代言人。但早就已經與一小妹妹合作拍攝廣告，今年主打溫情，近日更推出短片，呼籲大家一同參與遊戲。ChiLam為內地做代言人拍片加上硬照廣告，穏賺7位數的「人仔」，吸金力更強。

張智霖與陳慧琳齊以代言人身份，出席美心月餅首個中秋主題pop-up store開幕活動。（張嘉敏攝）

譚俊彥的月餅廣告 (fb圖片)

除了ChiLam外，姜濤今年繼續為一雪糕公司的月餅做代言人，因為去年姜濤任代言人後銷量激増，怎至連印有姜濤頭像的罐都會版炒貴數倍，所以今年再次擔任雪糕月餅的代言人，穏袋7位數字酬金。

姜濤今年繼續為一雪糕公司的月餅做代言人 (fb圖片)

而謝霆鋒則繼續為自家品牌做代言人，剛剛拍完電影的霆鋒已經立即回歸廚房。為旗下品牌創新口味的月餅繼續進行研究，今年霆鋒與米芝蓮旦級大廚鄭錦富研究叉燒五仁月餅，攻陷內地市場，霆鋒則「零報酬」為自己公司做宣傳。有傳霆鋒今年推出的月餅價位偏高，而且可與五星級酒店相比，至於抵不抵吃就見人見致了。

謝霆鋒則繼續為自家品牌做代言人 (fb圖片)

今年古天樂亦為一間月餅公司做代言人，該月餅公司早早已經鋪天蓋地宣傳，不惜公本在地鐵的大型廣告箱賣廣告，但暫時只有硬照廣告推出。多位月餅代言人相比之下，ChiLam的吸金力最高，賺7位數字「人仔」，連姜濤及譚俊彥都屈居其下，成為「月餅界之王」。