張彬彬不續約粉絲望迪麗熱巴快離開　傳同楊冪簽15年2028年完約？

楊冪有份投資的公司「嘉行傳媒」旗下簽有不少人氣高的明星，其中已合作十年的張彬彬近日就宣佈不再續約，正式結束同「嘉行傳媒」的賓主關係。而同公司的迪麗熱巴合約問題又再度引起粉絲關注，不少粉絲希望她能離開「嘉行傳媒」能自主擁有資源，在微博掀起「迪麗熱巴與嘉行傳媒合約到期」的話題。

張彬彬宣佈不同「嘉行傳媒」續約。（張彬彬微博圖片）

迪麗熱巴從2013年就簽約加盟「嘉行傳媒」，這些年來她的發展相當不俗，《三生三世十里桃花》﹑《一千零一夜》﹑《三生三世枕上書》等都大受歡迎，令她火速成為炙手可熱的一線女星。不過迪麗熱巴的自由度似乎受控，據內地媒體報導指，有粉絲不滿「嘉行傳媒」過度營銷迪麗熱巴，2018年她以劇集《漂亮的李慧珍》奪得「金鷹獎」視后寶座，成為最年輕奪得該獎的女明星，正因為奪得視后後，網上許多評論指她不配奪該獎，演技受質疑敗懷了大家對她的好感，所以令粉絲覺得「嘉行傳媒」沒有為迪麗熱巴的事業作出完整規劃，以至她在2019年有8個月的時間沒有拍戲。

迪麗熱巴奪「金鷹獎」視后，令她演技備受質疑。（網上圖片）

自2018年奪視后後迪麗熱巴就沒有戲劇邀約，頻頻接拍綜藝節目而已，她曾表示：「沒有拍戲的七﹑八個月的時間，其實也會想原來其實我能選擇的很少。大的劇本東西他們（公司）是會先進行一次篩選，但最近其實是沒有的，就是沒有甚麼太好的。」另外，她曾表示想拍攝文藝片，但公司為她接拍的多數是商業片，所以令粉絲覺得「嘉行傳媒」跟她的想法不一致，耽誤了她的發展。

迪麗熱巴曾表示自己有8個月時間沒有拍戲 。（網上圖片）

正因這一些因素粉絲都渴望迪麗熱巴快離開「嘉行傳媒」，能找到一個自由不受限制的工作團隊。大家在微博紛紛留言表示「快離嘉出走」﹑「快點來吧」等，直言希望這一天能快點到來。而對於她何時同「嘉行傳媒」結束合作關係，網上早就傳出迪麗熱巴同「嘉行傳媒」簽了15年合約，按照從2013年開始計算，估計要到2028年才結束賓主關係，屆時她已經36歲了。

不少粉絲都希望迪麗熱巴離開「嘉行傳媒」。（微博圖片）