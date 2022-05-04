楊洋新劇馬匹墜地惹不安　迪麗熱巴舊劇《長歌行》捲虐馬嫌疑

內地人氣男星楊洋和趙露思主演的古裝劇《且試天下》開播後話題不斷，近日更因為一幕馬匹在奔跑，最後使馬的頸部落地扭成90度的戲份，讓不少觀眾看得吃驚，亦因為太逼真的關係讓不少人懷疑劇組是使用真的馬匹拍攝，並非用特效，引來虐馬的嫌疑。然而，沒想到這波爭議竟然燒到由迪麗熱巴主演的古裝劇《長歌行》身上，懷疑劇中的摔馬場面亦有虐馬的嫌疑，最終引來劇組的動作導演親自上陣澄清。

楊洋主演的劇集被質疑有虐馬嫌疑 。（微博圖片）

事實上，《長歌行》已在去年播畢，突然被捲入虐馬的爭議中，被網友質疑應是有粉絲為了護航《且試天下》便拉《長歌行》下水，而《長歌行》被說有虐馬的嫌疑戲份，是有一幕馬匹從吊橋上摔下來的畫面，乍看之下相當逼真。正因為虐馬的爭議愈傳愈烈，讓該劇的動作導演亦相當無奈，最終只好還原當日拍攝該場戲份的真相，原來當時摔下來的馬匹只不過是用海棉製成的道具馬，根本不存在虐馬的指控，動作導演范一竹說道：「我的粉絲寶寶們，我來澄清《長歌行》假馬事件了。」而他還不斷回覆網友的留言，揚言有質疑的問題可以講，他可以還原事實的真相。

迪麗熱巴主演的《長歌行》，突然被捲入虐馬的爭議中。（《長歌行》微博圖片﹑微博圖片）

另外，《且試天下》在一片批評聲音中，劇組官方團隊就發出聲明，強調馬匹是有經過半年以上的特殊訓練，而在拍攝期間亦做足安全措施，力保動物在拍攝時是安全的，言下之意等同是間接承認用真馬拍攝。而團隊及後亦表示該馬匹至今仍然維持非常健康的狀態，並參加了其他影視拍攝，健康狀態良好，但卻引來不少網友懷疑，換一隻來指鹿為馬說還活著，亦難以認出，引起大家不滿。

劇組公開一段於4月30日所拍攝的影片，練馬師大叫「法拉利」的名字後，就有一匹馬奔馳而來，狀態看起來非常好。（微博圖片）