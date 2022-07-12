霍啟剛睇演出巧遇90歲劉兆銘　精神奕奕衣著樸素欣賞交響樂

現年90歲的劉兆銘（Ming Sir）近年已經甚少公開露面，日前霍啟剛去欣賞一場交響曲演出時就巧遇Ming Sir，他在IG Post出同Ming Sir的合照，並寫道：「終於欣賞到陳永華教授《第十交響曲：春秋》世界首演，以音樂去訴說春秋時期嘅故事，非常特別。同場更加遇到好耐冇見嘅劉兆銘老師 （Ming Sir），Ming Sir過往活躍於影視圈，喺舞蹈文化方面亦貢獻良多，如今自己一個都嚟欣賞演出，可見對文化藝術嘅熱情依然不減，好難得，希望Ming Sir身體健康，一直精靈。」



霍啟剛在IG Post出同Ming Sir的合照。（IG@fok_kenneth）

相中所見身穿黑色衫、戴着眼鏡的Ming Sir，衣着樸素，現年90歲的他已經滿頭白髮，但可見仍精神奕奕，十分老當益壯。被譽為香港舞蹈界開荒者的Ming Sir，年青時曾獲獎學金到法國學跳舞，成為首位法國舞蹈界編舞的華人。回港後，Ming Sir曾開設舞蹈學校培養年青演員，其後加入影壇及出演電視劇，憑着出色演技令觀眾留下深刻形象。

劉兆銘除了是著名演員，亦是香港最早期遠赴法國習舞之人、香港舞蹈界的開荒者之一。（影片截圖）

Ming Sir曾四度離開TVB，又三度重返TVB，他的好友羅家英曾在ViuTV節目《友枱VIP》中提起不少甘草演員不滿「一騷合約」，更大爆Ming sir曾因為續約問題而嬲到拍枱：「佢簽完約一出門口就叫佢返轉頭，話『劉生，你已經60歲，呢份約要取消，我哋要簽過另一份約』，咁啱我同劉Sir拍戲，佢嬲到拍枱話唔續約，本身已經準備好要拍《酒是故鄉醇》。」2012年Ming Sir經歷喪妻之痛，在太太離世後，Ming Sir心情低落，自此淡出螢幕，甚少公開亮相，只是間中與朋友聚會。