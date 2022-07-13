林盛斌Bob首次拍片超怯場流晒汗　導演要求「可唔可以唔好咁TVB」

藝人林盛斌（Bob）口才了得、主持經驗豐富，任電台主持和司儀多年，又主持過不少婚禮、私人活動。近年Bob更成為無綫（TVB）御用大型騷主持，可謂信心保證。電視節目之外，Bob近年亦於私人YouTube頻道「BobTivation」分享勵志人生故事、進步秘笈，升級做人生教練。雖然Bob拍片題材偏向冷門，然而亦吸引不少觀眾定期追看，近來每條片段平均都有過萬點擊次數，最高一條片段更是有11萬點擊次數。



Bob（林盛斌）。

不知不覺Bob拍片已有一年，近日他於新片「BobTivation一周年Q&A」解答網友問題。有人問拍YouTube片和其他工作場合比較之下，心情和說話會否有所不同，Bob坦言沒有刻意不同，但他憶述首次開拍BobTivation時竟罕有地茫然失措，他說：「第一次拍BobTivation係喺我公司，有導演、監製、有朋友打燈，幾個喺度圍住我，我好緊張、好驚，流晒汗呀，之後（擔心）死火，會唔會講錯嘢呢？唔知點解會有咁嘅焦慮喎。平時面對幾千、幾萬個觀眾，喺台上做司儀，完全冇特別大嘅怯場。」

Bob首次拍片獲導演指TVB味濃。（BobTivation YouTube影片截圖）

當時未曾有拍YouTube片經驗的Bob唯有擺出平日做司儀的臉孔和姿態，對住鏡頭專業又認真地介紹頻道，但卻被導演指他太有「TVB味」，Bob說：「導演同我講：『Bob，可唔可以唔好咁TVB呀？』」導演要求Bob以朋友身份與觀眾分享心得，少少TVB味都不可流露出來，Bob續說：「（導演話）睇YouTube或者呢個頻道嘅觀眾想睇唔係TVB嗰個你，而係真實嗰個你，而係朋友傾偈，真係Friend坐埋一齊討論緊課題嘅阿Bob，你可唔可以試吓？」

Bob參演TVB電視劇《老表，你好hea！》的造型。（節目截圖）

Bob努力之下，語調和態度變得更自然，獲不少人讚耳目一新。而Bob指平時拍節目要搞氣氛，要做出令人反感的行為，其形象未必討人歡心，他說：「你可能要寸吓人；或者你拍某啲角色，肉肉酸酸，核核突突，猥猥瑣瑣，呢啲咁嘅形象可能令大家深入民心咗。」Bob續指：「如果你覺得喺電視上嘅Bob會踢人落水、拉人落水，整到人成身濕晒，然後哈哈大笑嘅，嗰個嘅佢真實性格就係咁㗎啦，咁當然我都阻止唔到你。」Bob認為BobTivation令外界了解到他另外一面。

Bob除了是「金牌司儀」、「金牌媒人」之外，愛妻號和好爸爸形象亦深入民心。（IG@bob_lamshingbun）

拍片約半年後，有一天TVB高層曾志偉問Bob想做甚麼類型的節目，而BobTivation啟發了Bob開拍《360秒人生課堂》，不少高層看後大讚，對第二季開綠燈，並鼓勵Bob道：「準備定下一Round。」

《360 秒人生課堂》的構思來自林盛斌。

另外，有「金牌媒人」之稱的Bob曾被問到可否幫手拉紅線，Bob澄清不會隨便幫陌生人配對，他說：「唔係無端端行過嚟話介紹條女嚟識吓啦，呢啲我絕對唔會回應嘅。」

張秀文與王大權（Billy）結緣是由Bob拉紅線。（IG：@sammicheung926）

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