佘詩曼入行25年被譽為TVB最後一姐　重返娘家爆只不滿一部作品

現年47歲的佘詩曼不知不覺已經入行25年，為了記念這個重要的日子，她特意重返娘家電視城一日遊，並且拍片為大家介紹這個充滿回憶的地方。不得不提，佘詩曼被譽為是TVB輝煌時期最後一位一姐，她更是《萬千星輝頒獎典禮》中最多得獎記錄保持者（十一個），為全台之冠。

阿佘帶大家重返電視城！（影片截圖）

她在微博寫道：「都說時間飛逝，沒想到飛得這…麼快！這樣便入行25年了。這些年好像很忙，但又好像什麼都沒做過似的，可能因為太開心了！從來不覺得辛苦（除了拍戲太囇以外），從來不埋怨，因為喜歡！太喜歡我的工作了！喜歡我演過的所有角色（除了一部），感謝每一位給我機會的人，感謝觀眾的喜愛，感謝一直守護我的小天使們，感謝所有曾經合作過的每一個你，感謝你們對我的照顧，對我的好，衷心感謝！感慨完畢。說未來～表演已經成為我生命的一部分了，所以我會一直演下去，就算你們看膩了，我也會繼續，期待下一個25年，也有你們在旁，繼續精彩。」當中，不少網民都非常好奇佘詩曼究竟不滿哪一部作品。

阿佘充滿感恩！（影片截圖）

佘詩曼在影片中帶大家遊覽古裝街、化妝間和一廠，她稱：「以前沒日沒夜的在這裡拍攝，回憶滿滿，都是美好的回憶。就好似以前嘅豬肉丸、三好、昭陽公主，拜拜啦！」有別於其他在TVB出身的藝人，佘詩曼並未抱怨以前的日子有多苦，反而充滿感恩：「25年前的我在在這裡開始，25年後的我站在這裡，感觸特別深厚，所以今天我有機會來到TVB，來拍這個視頻，我覺得特別感謝，感謝他們讓我在這裡重溫一下當時的感受，過去的25年很開心，我希望未來的25年更開心，我希望會帶更多好的作品給大家，給你們，愛你哦。」

點撃下圖重溫25年前的阿佘：

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佘詩曼亦是出名講義氣，她雖然年賺過億，但坦言如遇到好劇本，定必會回娘家拍劇。她曾出手幫助過不少圈中人，當中有文頌嫻、周家怡和康華等等，而黃曉明、方力申等亦有公開讚佘詩曼有義氣！

25年後，佘詩曼的皮膚白皙均衡有光澤。（佘詩曼小紅書圖片）

點撃下圖讓阿佘帶你遊電視城：