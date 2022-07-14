評論 | 《通靈之王》收工娛樂得啖笑好選擇　梁思浩紅過Jeffrey

無綫（TVB）最新靈異節目《通靈之王》周一（11日）播出第一集，本來未有收看直播，直至身邊有位忙於返工、湊B，甚少睇電視的爸爸傳來訊息，直讚《通靈之王》好睇；次日節目更廣獲媒體報道，梁思浩這個名字旋即成為Google網絡熱搜。這現象引發了記者好奇心，當晚便立即重溫首集。短短地30分鐘的節目引發不少笑彈，使人疲勞盡消。在如今TVB收視疲態之下，《通靈之王》算是異軍突起，令人頗為看好的一個節目。



梁思浩第二集被猜中外婆去世心事而爆喊。（《通靈之王》節目片段）

也許有觀眾以為打開電視，便能看到梁思浩好似有線《怪談》一樣，一本正經地「講鬼」介紹靈異之術，惟《通靈之王》卻似乎有種七師傅式「認真地膠」活潑感覺，令人耳目一新。節目邀來15位來自不同派別的「通靈專家」，施展渾身解數，一爭「通靈王」之位。

《通靈之王》首集播出獲不少觀眾稱讚好睇。（《通靈之王》節目片段）

節目一開場沒有廢話，很快就迎來考驗參賽者的環節，來自中西各地的通靈術看得人眼花繚亂。首集中最出彩必數是「北帝代言人悟能師傅」，自稱能夠北帝上身的他猜中銀盤內裝有梁思浩的銀色熊仔車匙扣，而梁思浩一臉匪夷所思地點頭道：「其實北帝唔識車匙。」認真得來卻又莫名戳中笑點，令觀眾嘴角不自禁上揚。

「北帝代言人悟能師傅」出場片段：

此外，部分「通靈專家」施展令人哭笑不得的「通靈術」，瞬間被淘汰出局。不論是否製作組刻意設計的戲劇效果，至少引起平日慣常皺眉頭的香港人發笑已經殊不簡單。而兩集下來，參賽者「二十萬網紅C姐」、「泰皇使者Call」、「功夫小子景峰」、「見習陰陽師嘉敏」各有特色，令人追看慾大增。

其中最令人期待的必定是「女巫公主慧慧」，她猜中梁思浩仍為外婆去世一事而暗地傷心，令人嘖嘖稱奇；梁思浩停機爆喊，突然殺出的催淚劇情令人始料不及。如果說梁思浩是冒着被指消費外婆的風險，都要將這段剪出街，實在是看得出他要拍好這個節目的決心。

慧慧猜中梁思浩外婆剛剛離世，兩人都爆喊。（《通靈之王》節目截圖）

即使有觀眾或直斥「膠」味太濃，評審標準求其、主持人表情誇張，但至少它能博君一笑。實際上，《通靈之王》是TVB近期最出色之一的晚間節目，論追看度、話題性，《通靈之王》可說是勝過黃金時段劇集《童時愛上你》，亦能與ViuTV電視劇《I SWIM》一較高下。雖說前者是綜藝節目，後兩者是劇集，亦非在同一時段播放，不能精準作比較。但放工回家打開電視，無法是想放鬆大腦，娛樂自己，故論娛樂性來說，《通靈之王》確實有趣過《童時愛上你》。而近期網絡談論度最高的只有《通靈之王》和《I SWIM》，要是兩者比較人氣，亦無不可。

《童時愛上你》不算有太大迴響。（影片截圖)

《通靈之王》出師後即報捷，監製梁思浩絕對是功臣。相信如果TVB要吸納年輕觀眾，不能再故步自封，定必要包容更多人才，大膽一博，才有翻身機會。

梁思浩周二（12日）成Google熱搜關鍵字。（Google Trend圖片）

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