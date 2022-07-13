東張西望｜疑覬覦80歲院友財產　老人院負責人家姐進駐千呎大宅

今日（13日）的《東張西望》報道一位老人院的負責人阿玲，疑密謀取得陳太80多歲人稱二伯的老人家資產及千呎大屋。

一位老人院的負責人阿玲，如何密謀取得陳太80多歲二伯的遺產及千呎大屋。(節目截圖)

事源2019年二伯一次生病，家人陳太為他安排入住一間老人院，但入住不久後陳太開始發現出問題，老人院負責人阿玲忽然向陳太提議二伯跟她的姊妹阿娟假結婚。一天，陳太見到阿玲摟著二伯的腰，陳太問阿玲為什麼會摟著二佰，阿玲則說二伯閃到腰要扶著，陳太認為閃到腰都不應該有這樣的行為。

陳太家人為他安排了入住一間老人院 (節目截圖)

而五個月後，二伯回到家中，阿玲仍然私下不停找二伯短聚，原來阿玲安排了家姐阿娟進駐二伯的千呎大宅，二伯曾對陳太稱：「佢突然就搬入嚟!」，二伯形容當時已經不能拒絕。後來陳太發現二伯與姐姐阿娟開了一個聯名戶口，更取消了原本二伯與兒子的戶口，而二伯跟阿娟的聯名戶口卻離奇多了100萬存款，令陳太更感奇怪。

二伯回到家中，阿玲仍然私下不停找二伯短聚 (節目截圖)

後來陳太在房間找到一本阿娟日記，日記上寫有一些行銷策略，令陳太更懷疑她立心不良。及後阿娟拿出一張擬與二伯結婚的申請書，令陳太深信二人意圖。後來二伯住院，阿娟向主診醫生交了一份手寫信件，證明自己早已經與二伯同居，起居飲食都由她照顧，欲申請做二伯的監管人。今年4月二伯突然因病離世，二伯遺下的千呎大屋及百萬存款已經成為遺產，陳太則十分擔心遺產會落入陌生人手中。

陳太在房間找到一本日記，日記上寫有一些行銷的策略 (節目截圖)