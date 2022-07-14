I SWIM | 魏浚笙梳頭向《阿飛正傳》致敬　當年偉仔拍呢場戲勁慘

ViuTV電視劇《I SWIM》播出至今討論度頗高，靚仔魏浚笙（Jeffrey）人氣飆升，演技更被指贏了MIRROR成員Edan（呂爵安）。昨晚（13日）最新一集，Jeffrey重演影帝梁朝偉於電影《阿飛正傳》片尾梳頭的經典一幕，隨後Jeffrey再用指尖轉籃球，相當養眼。



Jeffrey重演梁朝偉《阿飛正傳》梳頭一幕！（《I SWIM》截圖）

王家衛執導的《阿飛正傳》（1990）巨星雲集，由張國榮、劉德華、張曼玉、劉嘉玲主演，其他演員有張學友、潘迪華、梁朝偉。《阿飛正傳》既是張國榮首度奪下影帝之作，亦為王家衛首度奪下最佳導演，它更被評為「十大香港電影」的第一位，堪稱香港電影經典。

梁朝偉其中一個經典角色相信就是《阿飛正傳》、《花樣年華》及《2046》中的「周慕雲」，而這三部電影都由王家衛執導。（《2046》劇照）

梁朝偉於《阿飛正傳》中飾演賭徒「周慕雲」，於片尾有不足三分鐘的戲份。梁朝偉棲身於空間狹窄的閣樓內，坐在床上專心磨指甲。隨後他麻利地穿上外套，收拾枱上的東西、數銀紙，叼煙在鏡前仔細地梳理頭髮。

《阿飛正傳》是香港電影經典。（《阿飛正傳》劇照）

實際上，梁朝偉這段梳頭片段是為《阿飛正傳2》作鋪排，惜票房失利導致第二部戲被擱置。梁朝偉曾透露，一開始演的時候沒有太多想法，只是理所當然地表演，但王家衛卻叫停他道：「你這是演員出門？還是賭徒出門？」梁朝偉隨即意識到自己演電視時許多鏡頭都是沒有意義的，而王家衛也說不清演法為何，於梁朝偉便特地詢問真正的賭徒，得悉賭徒都頗為姿整，又很愛惜自己的手，故梁朝偉便由這個演法入手。

梁朝偉詢問真賭徒才開竅。（《阿飛正傳》電影截圖）

另外，王家衛的高要求也是眾所周知。王家衛曾提到第一個合作的鏡頭，就是要偉仔食梨。王家衛說︰「當時他很年輕，很有自信，我只隨便拍一個食梨的鏡頭，吃一口便丟掉，很簡單，但就拍了十幾次。」這時梁朝偉搶白︰「點止，20多次，係27次！」王家衛補充道︰「結果他很生氣。」

梁朝偉曾在節目中自爆，拍《阿飛正傳》時曾被王家衛大大打擊，回到家中喊了很多天。（影片擷圖）

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