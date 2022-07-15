苗僑偉憶初見湯鎮業驚為天人　大讚超靚仔：天啊他怎麼會這麼帥

現年64歲的苗僑偉（三哥）作為圈中的型佬代表，多年來都Keep得極好，更經常被粉絲大讚「愈老愈有型」，不過三哥對於自己外表的討論一向都持淡然態度，早前三哥接受內地傳媒訪問時就笑言人變老是正常的，更表示凡事應看開一點，放鬆一點：「不就多了兩條皺紋嗎？我也沒有刻意做過什麼，和正常人一樣，一日三餐，多做運動。心態最重要，多想些開心的事情。」



苗僑偉絕對是圈中的型佬代表。（微博@Wearemiu苗僑偉戚美珍）

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當年苗僑偉、劉德華、梁朝偉、湯鎮業及黃日華都是炙手可熱的人氣小生，他們更被封為「無綫五虎」，風靡萬千少女！不過三哥就從不覺得自己是靚仔，相比起其他「四虎」，三哥就謙稱位位都靚仔過自己，更回憶起當年初次見到湯鎮業時驚為天人：「湯鎮業年輕的時候是最帥的，他的花名叫做『女人湯圓』，我還記得剛進訓練班時，他是我師兄，我第一次看到他，都嚇了一跳，『天啊！他怎麼會這麼帥！原來他叫湯鎮業』。見了他以後，我捫心自問，我們這種人出道以後還怎麼做下去？幾乎沒什麼未來了。」

劉德華曾在直播時大讚當年「無綫五虎」中最靚仔的是湯鎮業：「湯鎮業是比較帥，然後所有漂亮的角色都是他。」（影片截圖）

不過湯鎮業就笑言自己現時的顏值比不上其餘幾位好兄弟：「現在最醜的是我，我頭髮都快掉光了。」（影片截圖）

三哥更逐一細數幾位好兄弟的優點，他認為年輕時的黃日華無論樣貌還是身材都十分出眾，劉德華也靚仔有型，梁朝偉的眼神更可以「殺死人」：「那個時候我看到他們，真的覺得自己是一點兒希望都沒有了。」而在「四虎」當中，三哥同黃日華感情最深厚，兩人同是底層出身，家庭條件一般，初次相識就已經好投緣：「他很簡單、直率、重情重義，如果做朋友大家算計來算計去就沒什麼意思了，我們就是那種兩個人穿一條褲子長大的兄弟。」

三哥同黃日華初次相識就已經好投緣，兩人都由臨時演員做起，之後一起主演劇集《過客》，迅速走紅。1983年，由黃日華、苗僑偉、翁美玲主演的《射雕英雄傳》播出，在內地和香港都大受歡迎。（視覺中國）

當年「無綫五虎」差不多同期出道，外界不時將五人作比較，但三哥就認為兄弟之間沒有比較的必要，亦從來不會受輿論影響：「這一行裏，你要求自己做到頂峰是很痛苦的。就比如劉德華，他站在頂峰也是需要尋求突破的。所以我努力、上進，做好自己的本分，對自己有交代就行了。」雖然「無綫五虎」已經甚少同場，但其實他們仍保持聯繫，三哥亦期待有一日可以同四位好兄弟重聚！

「無綫五虎」已經甚少同場。（視覺中國）

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