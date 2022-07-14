東張西望｜老人院阿娟哄86歲二伯結婚為層樓　死後即提走百萬存款

《東張西望》今晚（14/7）一集，繼續跟進疑似老人院欺騙老人家身家的事件。86歲二伯早年一個人獨居於過千呎大屋，銀行更坐擁七位數字存款，因為行動不便而需要入住附近一間老人院。及後在老人院遇上老人院老闆阿玲以及阿玲的姐姐阿娟，她們更向二伯大獻殷勤，又send短訊說：「總次我好掛住你！」



二伯的弟婦陳太表示「阿娟」曾經申請成為二伯的監護人。（《東張西望》截圖）

二伯的弟婦陳太表示，後來阿娟更與二伯開設了一個聯名戶口存入過百萬存款，10月底的時候二伯因病入院期間，阿娟又拿着一張擬結婚通告書到醫院要二伯簽名。陳太說：「我12月7日去探二伯，咁啱個女人就喺度，我話醫院要攞二伯嘅身份證核對資料，佢唔肯畀。」之後陳太報警，警察到場談判兩小時後她都不肯交還，最後要女警到場搜身她才將二伯的身份證交還。

阿娟用「美人計」。（《東張西望》截圖）

仲寫埋信。（《東張西望》截圖）

陳太亦表示，她留意到擬結婚通告書上寫着12月8日結婚，幸好阿娟與二伯的「結婚」一事被阻止。直至今年四月二伯突然離世，而二伯生前與阿娟的聯名戶口中過百萬存款亦被分兩次全部提走。陳太表示，幸好他們沒有結婚，否則可能連層樓都會被分走，說：「雖然就算錢我哋攞唔返，但係我哋都唔希望有呢啲無良老人院。」

阿玲和阿娟則表示沒有回應。（《東張西望》截圖）

過百萬被提走。（《東張西望》截圖）

大律師陸偉雄說：「遺產即使存放喺聯名戶口，如果將錢據為已有，你都會影響其他受益人，如果呢個人係不當咁攞咗錢嘅話，佢都應該攞返啲錢出嚟，畀返承辦人重新分配。如果佢唔肯攞返出嚟，呢個係一個盜竊罪嘅行為，要坐監。」