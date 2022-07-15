60歲寇鴻萍11項蓄意意圖逃稅罪名成立 老公夜店攬女成封面最經典

寇鴻萍被控11項蓄意意圖逃稅罪名成立，但判決前一日還跟朋友外出吃下午茶。(寇鴻萍微博)

前港姐季軍、現年60歲寇鴻萍被稅務局票控11項蓄意意圖逃稅罪，涉款至少超過百萬元，不過寇鴻萍否認全部控罪，經審訊後今日(15日)在西九龍裁判法院被裁定全部罪名成立。

寇鴻萍一家人以往經常出現在娛樂版。(寇鴻萍微博)

寇鴻萍被控在08年至2017年期間，五次在提交課稅年度報稅表時，向稅局報稱父親寇賡發與她連續全年同住，而無付出十足費用；3度在「梁寇鴻萍公司」損益帳上聲稱，辦公室助理支出為每年28.8萬元；及3度在僱主填報的薪酬及退休金報稅表上聲稱，僱員孫永斌及鍾永慧在該些年度內，每年分別獲9.6萬元薪金，不過上年6月鍾永慧(現改名鍾楚彤)亦有出庭，她表示從未在Isabella Leong Kau & Co.工作，但承認與寇鴻萍女兒唐貝詩是好朋友，亦見過寇鴻萍。

寇鴻萍老公梁廷鏘以往經常被傳媒拍得同其他女子過從甚密，但近年享受家庭樂。

雖然寇鴻萍今日被判11項蓄意意圖逃稅罪名成立，但似乎心情未受影響，她昨日(14日)在微博亦有發文，表示跟朋友外出下午茶，上周日(10日)更同老公梁廷鏘及家人坐遊艇出海，而她老公梁廷鏘一向異性緣暢旺，03年與寇鴻萍結婚後，多次傳出及被媒體拍得與炒齡女子關係親暱，最轟動娛圈一次，是在2010年，當年有雜誌更以「疑涉強姦少女被捕」有封面，但老婆寇鴻萍依然愛夫心切力撐，而近年梁廷鏘亦修心養性。雖然有官司纏身，不過寇鴻萍生活還富裕，家中豪宅亦十分寬敝，據知與家人住半山堅尼地道，大廳更可以放L型梳化，相當誇張。