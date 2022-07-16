通靈之王｜占卜師「裸泳」係吳啟華前度　原名羅泳嫻正職地產代理

42歲羅泳嫻以命運占卜師裸泳，出現喺《通靈之王》。

由梁思浩主持嘅選秀真人騷《通靈之王》播出後引起熱話，節目分別邀請了15名嘉賓，各人以「中西玄學」、「易經占卜」、「九宮飛星」、「子平八字」、「茅山術」、「紫薇斗數」、「泰國法科」、「SRT 靈性反應療法」及「西洋魔法」挑戰每個神秘關卡。

羅泳嫻懷孕6個月時依然帶客睇樓。(受訪者提供)

而在第三集出場、名叫「裸泳」嘅命運占卜師，其實係每個星期都會開live講靈異事件嘅羅泳嫻。依然同無綫有約在身嘅佢，早年因拍攝劇集《黑夜彩虹》而與吳啟華擦出愛火花。其後有傳吳啟華北上尋歡，羅泳嫻雖然公開力撐，但最後仍是分手收場，由於男方曾表示「同過你一齊益咗你」，令二人再見不是朋友。2011年，羅泳嫻與德國男友拉埋天窗，唯二人於2017年離婚。羅泳嫻之後為從事地產嘅男友陀B，但由於疫情關係，二人先註冊，之後才補辦喜宴。其實羅泳嫻早年畢業於日本山野美容藝術大學，更在美容國際大賽獲兩大獎，但她先後選擇了加入無綫，再轉做地產，又自封「命運占卜師」，真係瓣瓣掂。

羅泳嫻在2019年1月初開始在YouTube頻道中講靈異故事和都市傳說。（YouTube/@靈異村村長羅泳嫻）

吳啟華當年與羅泳嫻拍拖時，有傳北上尋歡，最後分手收場。（視覺中國）

點擊下圖觀看羅泳嫻Facebook靚相：

+ 14

通靈之王 | 伍韻婷Juliana獲讚談吐有貴氣 曾憂身材扁平諗過隆胸