江華復出加入直播帶貨半年　疑因銷情慘淡宣布結業：萬般不捨

現年60歲的江華淡出演藝圈多年，去年12月宣布全面復出，但就將事業重心放在內地市場，除了經常拍片同網民互動之外，今年1月更正式加入直播帶貨行列。不過早前江華就宣布店鋪停止營業：「親愛的各位朋友：感謝大家的關注、關懷與支持。由於《江華士多》內部種種因素，我不得不作出決定，士多店將於2022年7月11日閉店停止營業。」



早前江華宣布「江華士多」停止營業。（微博@江華1119）

雖然江華未有透露背後原因，但亦有感謝一班粉絲的支持：「為大家而開的士多店包含了大家的心血，每一位支持過的朋友都見證了它的成長，未來是美好的，這是我們人生中的一個階段，也是一段美好的回憶。我會記得大家一起經歷的點點滴滴，雖有萬般不捨，但我們依舊向前。」其實江華自進駐抖音以來，經常開Live唱歌，非常識冧fans！

江華經常開Live唱歌冧fans。（影片截圖）

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江華與太太麥潔文在去年12月出發到內地，但隔離結束後他並沒有接拍新戲，而是選擇與內地公司合作，直播帶貨。而江華首次帶貨就選擇賣黃金、鑽飾等，最高峰時有兩千多人收看，但他全程Sell足5個幾鐘，奈何最後成交卻不足100單，銷情慘淡，據知他曾試過兩場直播帶貨總銷售額只有3萬元，甚至被指步了「最慘帶貨明星」李國麟的後塵。不過江華與太太在內地只逗留了一個月左右就匆匆回港，如今江華直播帶貨短短半年就決定閉店，不少網民都猜測可能因直播帶貨成績未如理想，亦有人認為江華目前暫未有到內地的計劃，所以才會做出這個決定。

江華首次帶貨選擇賣黃金、鑽飾等。（影片截圖）