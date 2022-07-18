I SWIM｜阿卵楊偉倫演阿Sir勁搶鏡　論搞笑林海峰係佢手下敗將？

最近ViuTV原創劇《I SWIM》播出後受到不少網民關注，當中大家最為關心的除了劇情走向之外，莫過於是劇中多位男神的肉體大放送，令到不少女粉絲心心眼大爆發。雖然劇中多位男神魅力無邊，但是偏偏有一位男配角在沒有露出肉體的情況下卻依然亮眼，為網民留下不少深刻印象，而這一位角色正是由楊偉倫（阿卵）飾演的焦Sir。

劇中的焦Sir為人功利。（IG/@viutv）

在劇中的焦Sir是啟賢中學A班班主任，為人功利，只要李馬榮（呂爵安飾）在游泳比賽中想辦法去撼贏黃亞樂（邱士縉飾），就會指責李馬榮好黑心：「李馬榮個衰仔，佢唔抵得你攞到18項學校紀錄，佢心地唔好。」再加上種種行為，令他在Miss翁（吳海昕 飾）眼中，是一位自私自利罔顧學生利益的人，而在A班的多位同學眼中則是一位不值得尊敬的老師，不過在觀眾眼中他卻是一位有趣又搞笑的演員。在入屋方面仍然在起步階段，但是在舞台劇方面卻有着相當好的成績。

阿卵在入屋方面仍然在起步階段（IG/@viutv）

楊偉倫畢業於香港演藝學院戲劇學院，當時的主修學科為表演，之後主力在舞台劇方面發展，於2015年憑舞台劇《過戶陰陽眼》奪得第二十四屆香港舞台劇獎最佳男主角（喜∕鬧劇），成為劇帝，同屆更有林海峰及葛民輝憑《笑之大學》（軟硬版）獲提名，可見在演繹搞笑劇情這方面，阿卵的演技備受認可。之後又憑《平坦路上看不見日出》的演出獲得第七屆香港小劇場獎優秀男演員，非常厲害。最近積極參與電影與電視的演出，分別是《老表，你好Hea！》、《午夜伴廊》、《歎息橋》、《大叔的愛》及正在熱播的《I SWIM》。

楊偉倫在2015年成為劇帝。（IG/@lunyeah.yeah）

當中楊偉倫在電視劇《大叔的愛》中飾演方梓平（Pierre）時的搞笑演出，令到觀眾在《I SWIM》播出前已經非常期待阿卵的表演，現在節目播出後，他沒有辜負網民的期待把「焦Sir」這個角色演繹得令人又愛又恨，使觀眾對他有着深刻的印象。

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