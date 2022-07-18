林利剛貼合照慶祝結婚3周年　年輕14年老婆願簽字離婚：讓你自由

55歲林利與年輕14歲的台灣老婆陳貞均（Erin）早前鬧婚變，林利在7月16日上載當年結婚領證合照，大家原本以為雨過天晴，7月18日Erin更新社交網卻傳來離婚消息。

林利7月16日日上載當年註冊合照，慶祝結婚3周年。（林利facebook）

林利2017年抗癌成功又與Erin再婚，婚後夫妻倆豪砸千萬台幣在內湖購置了愛巢，未料到遇上疫情及林媽媽病重以致分隔兩地。今年終在台灣定居卻又爭吵不絕。Erin曾上傳影片質問林利騙飲騙吃，又指與多次想有性生活卻苦求不果。林利直言夫妻二人之間「已經沒有愛，何來性」，更已搬到酒店暫住。7月16日是他們結婚3周年紀念日，林利貼出當年在香港辦結婚手續時的甜蜜同框照，大家都以為夫婦二人和好如初。

55歲林利與年輕14年的台灣太太陳貞均（Erin）傳婚變多時。（FACEBOOK：@Erin Chen）

7月18日凌晨，Erin更新社交網，竟拋震撼彈表示已答應要簽字離婚：「我的小時候，一點也不開心，求學期間因為家裡媽媽借高利貸，我在不知情下陷入困境，上大學開始拼命賺錢，如今稍微可以喘息，但仍然力不從心，說真的！長大了！懂事了！結婚了！自己努力在工作，真的也沒有特別比較好！也是還有很多壓力！今天，你突然跟我說這事，我答應你了⋯明天去簽字，但我特別要謝謝你！老公！你讓我成長了很多，也長大了很多，我希望未來的你，一切順遂開心！我祝福你～雖然給不了你要的！但至少我讓你自由了！謝謝你！來過我的生命裡～我永遠愛你！永遠。#今晚我們都很平靜的說好了#不好意思浪費社會資源#我也深思熟慮了很久」

55歲林利年輕14年的台灣太太陳貞均（Erin），發文表示願離婚。（FACEBOOK：@Erin Chen）