肥媽歎當年發表愛國言論登台受威脅：佢哋話你敢請佢我打爛你舖頭

肥媽（Maria Cordero）早前確診新冠肺炎，她拍片時不斷咳嗽及氣喘，又透露有發燒、頭痛等症狀。痊癒後肥媽立即復工，上周現身尖沙咀受訪透露隔離期間辛苦到幾乎精神失常，幸好沒有留下後遺症，她說：「喺自我隔離嗰幾日，我真係差啲精神失常，因為困住喺間房度係好辛苦。當我困到第四日，我就忍唔住喺度喊，仲會對住空氣中自言自語同老公講嘢，話自己好辛苦，變咗我咁樣做係可以舒緩到自己嘅情緒，不過最終都捱咗9日就出關，而家乜事都冇，做返一線歌手，連飯都可以食兩碗。」



李家仁在社交平台上載肥媽打針時的照片，肥媽舉起手指公畀Like。（FB圖片）

肥媽早前接受內地電台節目《麗人麗語》訪問，她大讚中國醫療是世界第一：「我去咁多國家，人哋講嗰啲國家點好點好，假嘅、假嘅，冚唪唥都假象。冇人情味、冇親情，一個咁嘅國家去嚟做乜啫！又話人哋嗰啲醫療幾好幾好，有幾好呀？嗱！俾全個世界睇晒啦，我哋中國呀，最有人情味，中國呀！最團結嘅，中國呀！我鍾意睇中醫又得，我鍾意睇西醫又得，點都得。」

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肥媽即席高唱許冠傑的經典歌《浪子心聲》，自言曾邊流淚邊唱此曲，「真係好辛苦，陰公，睇到香港，搭地鐵又打爛、呢啲又打爛，即係個人癲呀，你知唔知呀？點解點解，好多點解。」她又重申政治主張：「你鍾意做美國人，你咪去美國囉，你鍾意做法國人，你咪去法國，點解你要留喺香港？香港係中國㗎嘛！」

肥媽話當年發表愛國言論被斷米路，但無所謂。。(電視截圖)

肥媽認為外國生活未必美好，她指部分移民港人「做醫生走去做收銀。」肥媽憶述當年發表愛國言論時「受咗好多苦」，被杯葛爆鬧，所有廣告被抽起，也無法靠登台賺錢，肥媽說：「嗰啲講話你敢請佢呀，我打爛你嘅鋪頭；我接咗個廣告，佢都唔畀錢。冇所謂！我唔賺呢啲錢，冇妥協嘅餘地。」

肥媽唱許冠傑的《浪子心聲》，（《麗人麗語》節目截圖）

另外，肥媽又批評時下節目欠缺正能量，認為應該製作更多溫暖人心節目，肥媽說：「唔好淨係爭產、殺人、為咗錢。」

肥媽於方艙醫院隔離：