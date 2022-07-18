通靈之王｜梁思浩懶理有人投訴節目導人迷信：有人談論就係贏

由梁思浩與王嘉慧（Cathy）及伍韻婷（Juliana）主持的選秀真人騷《通靈之王》首播至今，節目內容成功引起網民熱烈討論。不過有基督教團體擔心，有導人迷信之嫌，於在本月初，社交平台撰寫一篇給無綫總經理曾志偉和蕭世和的信，內容指強烈關注無綫罔顧社會責任要求停播。

梁思浩認為一個節目沒有人談論便輸了。（梁碧玲攝）

今晚（18/7）「亞洲鬼王」梁思浩現身電視城出席無綫節目《思家大戰》錄影就上述事件解畫：「其實好多人睇完三集之後覺得好正面有好多嘢學唔迷信喎。相反地你哋會見到有啲網民一面倒，投訴者反被投訴。（被評擊心情會否受到影響？）絕對唔會。而我覺得香港最可愛嘅地方就係可自由創作，呢個節目由我創作至完成，TVB百份百對我信任，而且從來冇加一句半句，呢個我係好開心。」

被問到被指抄襲俄羅斯節目《通靈之戰》？思浩直言絕無此事：「絕對係唔一樣。因為排位鏡位所有嘢都唔一樣，可能個節目譯名好相似，但內容唔一樣。（你有冇睇過俄羅斯個節目？）我係有睇過。但佢哋個節目係冇搵師傅嚟，而我係有加插師傅嗰部份，所以係好唔同。其實當我創作完之後，有人提我嗰節目名同俄羅斯節目名好似，問我要唔要改。於是李居明師傅就幫我用算學改咗《通靈之王》，而原本我個節目名係叫《通靈王》，佢仲話加咗個『之』字一定會爆紅，咁所以我好多謝佢。（改名有冇收你錢？）佢冇收我錢，佢係送俾我。」

梁思浩認為節目愈多人討論便成功。（梁碧玲攝）

另外提到有網民指他在「靈魂談判師Depp」在念天語時身後有蝙蝠飛過，不停重複講：「後面有蝙蝠飛過」表情造作兼浮誇令人生厭。思浩表示：「多謝啲網民咁留意一啲細節，連我一句說話都咁上心。其實呢個效果係韓式嘅重複拍攝手法，而我喺現場只係講咗一次。不過可以引起咁多人去討論，真心覺得係一件好事，因為如果做一個節目冇人談論嘅話已經係輸咗，有人談論就係贏。」

梁思浩真心多謝網民支持。（梁碧玲攝）

其他文章:通靈之王｜占卜師「裸泳」係吳啟華前度 原名羅泳嫻正職地產代理