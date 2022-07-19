吳偉豪高顏值四兄弟與爸媽亮相節目　二哥曾考訓練班因一原因放棄

現年24歲的吳偉豪（Ricco）憑住無綫高收視處境劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演朱凌凌一角成功入屋，近期亦多了參演其他劇集的機會。Ricco可說是無綫近年火速冒起的小鮮肉，樣子帥氣加上一身爆肌身形，成功俘虜了不少粉絲的心，前途無可限量。其實Ricco家中的三位兄弟亦都相當高質，他的大哥是香港消防處消防隊長，已任職9年，大隻有型；二哥則是靚仔飛機師，前年他們全家總動員飛到澳洲出席二哥畢業典禮，Ricco的弟弟仍在求學階段也是一名part-time model，顏值不輸給哥哥，可謂一門四傑。

吳偉豪四兄弟與爸媽首次一起亮相節目。(資料圖片)

昨晚，Ricco帶同父母以及三位兄弟一起為《思家大戰》進行錄影，五父子以「吳條煙」做隊名，一家人的高顏值成為焦點。Ricco笑言今次難得全家總動員亮相節目，絕對是他們的第一次，原來全因爸爸吳大強的決定。身為公務員的吳爸爸表示：「我報名參加呀，佢哋事前都唔知呀，我講就一定應承！以前睇過美國、加拿大呢個節目，好懷念同有意思，我覺得好好玩！」提到網民大讚吳家四兄弟全部都靚仔，吳爸爸即搞笑表示：「我都唔錯呀！」四兄弟亦同意家中最靚仔其實是爸爸。吳爸爸又謂：「拍劇我都可以諗吓，不過唔知做咩角色好，睇機遇啦。」

吳爸爸話自己都好靚仔。(資料圖片)

對於幾兄弟被網民起底，大哥偉諾直言並不介意，他說：「唔好話起底，始終佢哋知我哋係四兄弟，一定感興趣，加上而家網絡好發達，好多都知道。」吳爸爸指全家人都十分支持Ricco入行做演員，並表示：「我哋好為佢感到驕傲，希望佢可以繼續好，多多學習，（視帝做目標？）希望啦，暫時要努力先！我睇《回歸》都好驚喜佢啲普通話講得好好，佢事前冇講我知。」Ricco曾透露當年跟二哥吳偉言一起投考訓練班，不過最終因為二哥已繳交了大學學費，而放棄讀訓練班入行。二哥吳偉言說：「二揀一梗係畀最靚仔個做，我而家發展都幾好，全家人都戥佢 (Ricco) 開心。」

大合照。(資料圖片)

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