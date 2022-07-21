春夏新劇疑宣揚歷史反派臨上線火速撤　Janice Man都中招？

由李現、春夏等主演的年代劇《人生若如初見》於18日宣布在電視台與網絡同步上線後，不到一小時便火速下架。官方發布聲明「因技術原因延後播出，具體播出時間另行通知」。但兩日來事件繼續發酵，有指是題材過於敏感。



《人生若如初見》火速撤檔。（微博@人生若如初見官微）

雖然這套劇是架空歷史，但男主角良鄉（李現飾）的背景與經歷來看，不少觀眾認為他對應的歷史原型是愛新覺羅·良弼，曾是宗社黨首領，鎮壓武昌起義，反對與革命軍議和，反對清帝退位等，但劇集似乎將他塑造為民族英雄，因此引起爭議。

無獨有偶，由朱亞文、Janice Man（文詠珊）主演的古裝劇《廣州十三行》也涉及相同問題。劇集講述晚清時期一眾粵商，在風雲變幻的歷史浪潮中的種種經歷。男主角伍敦元（朱亞文飾）與歷史原型同名，但也不是一位值得吹捧的人物。

朱亞文所做的歷史原型也不是一位值得吹捧的人物。（劇照）

伍敦元是清朝廣州十三行的商人，世代從商，一開是做茶葉生意，到了他這一代，賺得盆滿缽滿，還為自己捐了一個三品官。伍敦元在美國、歐洲都有投資，是英國東印度公司最大的債權人，資產最高時達到2800萬兩，當時的美國首富也只有700萬兩，被西方稱為「世界首富」。

然而，伍敦元表面做茶葉生意，暗地卻包庇合作夥伴，即洋人走私鴉片，多次被林則徐審訊，為保全自己，他為抗戰捐了不少錢。但在劇情簡介中，伍敦元含冤入獄、大義凜然、誓死保護廣州城等，史實卻是，伍敦元晚年給自己遠在美國的商人好友寫信，表示自己非常想去美國，奈何年事已高，經不起長途奔波。被指違背歷史，為反派「洗白」，遭到大量網友狠批。

因此，《廣州十三行》可能也難有上線之日。而該劇是Janice Man首次做清裝劇，且擔任女主角，合作的男主角朱亞文、俞灝明等都是實力派，原本備受期待，實在有些可惜。

Janice Man首套清裝劇恐無得播。（劇照）

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