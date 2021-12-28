誤殺2 | Janice Man領跑內地聖誕檔票房　李治廷做反派有突破

33歲Janice Man（文詠珊），近年將工作重心轉移至內地後發展，表現不俗，在影視方面都有所作為，擔任不少主角或重要角色。而她與肖央、任達華等主演的電影《誤殺2》在17日，於內地上映以來一直領跑票房，截止目前累計票房7.65億，成為聖誕檔冠軍。



截止12月28日近夜晚7時內地票房實況，數據來自貓眼。（貓眼截圖）

雖然Janice Man是模特兒出身，演技也算不上爐火純青，但不難看出她在不停進步。今次是Janice Man首次於內地電影中挑大樑，飾演男主角肖央的妻子「阿玲」，兩人帶著兒子小蟲過著清貧卻幸福的生活，直到兒子心臟病發急需救治，全家遭遇重創，在肖央鋌而走險後，發生了一系列驚心動魄的事件。影片翻拍自2002年的美國電影《燃眉之急》（John Q）。

《誤殺2》成為聖誕檔冠軍。（電影海報）

為貼近角色，Janice Man全程以素顏示人，樸素無華，沒有任何修飾之餘，還「醜化」自己，把一個行將被命運壓垮的主婦形象詮釋得淋漓盡致：一頭凌亂乾枯的頭髮，被汗水黏連著髮絲，略顯粗糙的皮膚不時泛起油光，以及空洞無助的眼神，憔悴無力，呈現出一副面黃肌瘦，臉色難看的樣子，內心經歷着煎熬和糾結。當中還有很多壓抑、爆發、崩潰等戲份，哭戲也感染力十足，儘管尚未做人母，但Janice Man演出了一位母親的絕望，同時也展現了溫柔又堅毅的一面。

+ 5

值得一提的是，Janice Man在戲中採用原聲台詞，普通話進步飛躍，相信她在語言方面下了很多功夫，網友對此也大感驚喜，紛紛大讚道：「文詠珊居然是原聲！！！姐姐普通話進步好大啊」、「原聲台詞代入感很強」、「珊的原聲真的很溫柔，聲音的戲很棒」等。

Janice Man在戲中採用原聲。（劇照）

除此之外，《誤殺2》中任達華同李治廷也是繼《歲月神偷》後，相隔11年再度合作，回憶滿滿。華哥的演技自然不用多說，而李治廷在戲中飾演市長秘書「薩丁」，是一位反派人物，外表斯文有禮，實則兇狠冷酷，對於他的表現，觀眾也十分滿意，指他突破了小生形象，令人眼前一亮。

+ 1

其實《誤殺2》在豆瓣上的評分只有5.9分，與第一套的7.5分相差甚遠，觀眾對此也是有讚有彈，不過總的來說，這算是Janice Man在內地影壇以及個人戲路上的一大突破。眼見票房走勢，很多網友都在討論該戲是否有望突破10億大關，但在12月31日，《誤殺2》將迎來兩大勁敵，一套是古天樂、張智霖、鄭嘉穎主演的《G風暴》（內地譯名《反貪風暴5》），另一套則是賈玲、黃渤等主演的溫情電影《穿過寒冬擁抱你》，目前前者的預售票房接近3000萬，後者已接近8000萬，形勢相當強勁。

28日近夜晚7時，12月31日票房預售實況。（貓眼截圖）

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