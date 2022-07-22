謝嘉怡指香港樓價高工資低　感嘆好多人「在苦苦堅持努力付房租」

藝人謝嘉怡（Lisa）幾個月前暫別TVB返蘇格蘭與家人團聚度假，不時亦會拍片放到YouTube分享。日前，Lisa上載了新片段，比較香港與英國的樓價，直指香港的樓價高昂。



Lisa返蘇格蘭與家人團聚度假。（IG@lisamarie_tse）

Lisa以全英語拍片，她指出在香港，如果要租屋，第一個問題就是「個單位幾大啊」、「幾錢呎」等等，但在英國，很少人會先關心這類問題，他們會問「有多少間睡房」、「有沒有花園」、「有沒有閣樓」、「有沒有車位」，她說︰「但在香港就只會討論有多少平方呎及應該要付多少錢」，她續說︰「在英國，很容易就可以買一個一百萬以下的物業，而那個物業是一定有前門和後門，而且基本上會有閣樓、停車位，至少兩間睡房，以及分上下兩層。在香港，你有一百萬，當然你沒辦法購買房子，但這是不錯的首期。」

Lisa拍片講自己對香港樓價的分析和看法。（YouTube影片截圖@Lisa-marie tse 謝嘉怡）

講起樓價，Lisa表示香港是全球其中一個房價最貴的城市，她認為「純粹因為香港土地供應少，所以每平方呎的價錢，及在每平方呎上的人數都很高，她指出，在香港，每平方公里，就有6659人，而在蘇格蘭，每平方公里只有70人。她續說︰「所以蘇格蘭的土地比較廣闊，我們不需要為每平方呎的地付很多錢。我們有很多空間，我們有很多公園。而我覺得當空間有限，可以引致很多健康問題，及很多的心理問題。」講起政策，Lisa提出在香港島旁再建造小島的計劃，她希望大家有更多的提議給政府，令到香港人更加開心，因為除了房價貴，「但工資其實沒那麼高，如果你比較香港和英國的最低工資，在英國大約是11英鎊，而在香港，只有大約3英鎊，所以是一個很大的差別。」所以她指很多在香港生活的人「都在苦苦堅持，努力付房租」。

Lisa表示在英國，很容易就可以買一個一百萬以下的物業。而在香港只是一筆不錯的首期。（YouTube影片截圖@Lisa-marie tse 謝嘉怡）

其實Lisa亦曾在小紅書分享過對有關話題的看法，而她亦大方表示自己在大學時已經買下人生第一層樓：「我在大學讀書時也在全職工作，我非常幸運仍能和父母一起住，我不需要買柴米油鹽。我儲起當時的薪金，不斷儲蓄，然後到大學二年級，已經儲了足夠的錢去支付首期。」Lisa隨後再將房子出租，用收來的租金還完貸款，然後再成功購入第二層樓。