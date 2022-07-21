王嘉爾向泰國粉絲行跪拜禮致謝惹爭議　網友：有這個必要嗎？

韓國男團GOT7成員王嘉爾（Jackson）人氣高企，在7月初前往泰國為曼聯和利物浦的球賽擔任嘉賓，抵達當日雖已是凌晨，但粉絲們仍將機場內外圍得水洩不通，裡裡外外全是人，場面墟冚。王嘉爾出來後一邊走一邊揮手打招呼，向大家致謝。



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昨晚（20日），有網友曬出王嘉爾行跪拜禮，向泰國粉絲表達感謝的視頻。片中的他在工作人員、保鏢等陪同下走向停車場，見到粉絲熱情尖叫，王嘉爾示意讓保鏢走到一邊，做出下跪姿勢，後面的工作人員見狀後即刻上前攙扶，但都被他婉拒。王嘉爾跪在地上，雙手合十，90度鞠躬，維持數10秒，他對粉絲講道：「Thank you! Thank you! I love you guys! 」

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王嘉爾的這個令泰國粉絲相當感動，但同時也引起爭議，不少網友留言道：「給國內粉絲這樣感謝過嗎」、「這個真的有必要嗎」，但也有很多網友為他抱不平，認為只是入鄉隨俗：「粉絲冒大雨等候多時，王嘉爾用當地的最高禮儀回饋粉絲」，大讚他以真心換真心；還有網友指：「聽說是泰國粉絲先對他下跪，所以他回禮的，泰國禮儀」等。

王嘉爾的舉動引起些爭議。（微博截圖）

據悉，王嘉爾在泰國近半個月的幾次活動均遇暴雨，包括發布會、on show當日、雀巢見面會以及20日晚Team Wang Design 舉辦的Sparkles夏日主題活動，粉絲都是冒雨等待、給予支持，熱情高漲，因此令王嘉爾也相當感動。

泰國粉絲冒雨撐王嘉爾。(THE STANDARD POP)