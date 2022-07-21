馬國明爆湯洛雯簽TVB長約未走得：Uncle都係講吓啫

湯洛雯離巢？這5個字近日成為了TVB觀眾關注的話題，有新聞報道，湯洛雯的爸爸湯鎮宗曾提議女兒湯洛雯離巢發展。今日（21/07）馬國明出席《白色強人II》宣傳活動接受《香港01》訪問時就替其否認傳聞，並直言湯洛雯短期內不會離巢。



馬國明出席《白色強人II》宣傳活動。（陳順禎攝）

對於湯洛雯離巢，馬國明接受《香港01》訪問時說：「呢個都係湯洛雯Daddy話。我明嘅，因為做演員周圍去睇吓唔同世界，對將來有好大幫助。至於係咪真係呢？我諗都要好幾年後，如果我冇記錯，佢仲有張好長嘅約未完，所以我諗Uncle都係講吓啫。（5、6年？）係呀，所以佢Daddy都係講吓。我又唔敢講『魚唔過塘唔肥』，我覺得去多啲唔同地方識多啲製作單位、拍多啲唔同嘢、學習多啲唔同文化，對演員都有幫助。」

馬國明和湯洛雯。（葉志明攝）

馬國明續說，湯洛雯離去與否也是她個人決定，並不代表湯洛雯離巢他也會跟着離巢。馬國明自2000年藝訓班起已效力了TVB 22年，他表示並不是刻意留在TVB工作。馬國明說：「我又冇話刻意留低定係走，睇吓到時合作得開唔開心。大家又唔使放到呢個問題好大。」他表示，自己由TVB藝訓班做起，而且認識到不同監製幕後，說：「大部份都合作得好愉快，場務安排都好好，可以好安心咁拍攝，呢啲都係TVB吸引我嘅地方。」

馬國明透露湯洛雯去向。（陳順禎攝）

近年有不少演員、藝人北上工作兼將重心放在內地，馬國明就指因為家人都在香港的關係，所以不會長期留在內地。他說：「真係唔得，因為爸爸媽媽喺香港，我唔介紹出外做嘢，但係最盡兩三個月就要返一返香港，對我嚟講家庭都係擺第一，事業對我嚟講都係擺喺家庭之後。（湯洛雯排第幾？）又唔係捉字蝨捉得咁緊要，湯洛雯同我結婚之後，佢都係我家庭一分子，所以我都係擺家庭喺第一位。」