愛回家｜李偉健完美複製肉檔威威　爆紅後脫罩卻無人問津

今日（21日）的《愛。回家之開心速遞》狂抽近期爆紅的肉類分割員「威威」，劇情講到Terry（李偉健飾演）因為需要增進演技，所以經潮偉（袁文傑飾演）幫助下到肉檔進行磨練。

《愛。回家之開心速遞》狂抽近期爆紅的肉類分割員「威威」水 (《愛。回家》截圖)

袁文傑安排了化妝師等幫李偉健進行變身，李偉健變得一頭金髮，梳起與威威同款的「會展頭」，加上背心及紋身手臂，最重要是加上「靈魂口罩」，簡直完美複製威威。李偉健在肉檔切割豬肉時，一群購買豬肉的人發現李偉健十分帥氣，所以不停拍攝李偉健的照片。第二日李偉健回到公司發現大家都在談論他、不停的讚賞自己，但因為袁文傑叫他要低調，所以他沒有站出來承認自己是型男肉類切割員。翌日，李偉健再回到肉檔時，已經有很多瘋狂支持者在等他，不停的向他索合照及簽名。最後連龍力蓮（林淑敏飾演）及Rachael（孫慧雪飾演）都對他仰慕，令他頓時呆滯，林淑敏更因為認不出李偉健而問他叫什麼名字，李偉健把劇中的名字龍力王倒轉來寫，令大家以為他的名字叫力龍，旁邊的支持者更把名字改為「燶粉」，更為他成立後援會。

李偉健梳起與威威同款的「會展頭」，加上背心及紋身手臂，最重要是加上「靈魂口罩」，簡直完美複製威威 (《愛。回家》截圖)

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其後講到有經理人來找李偉健提議加入唱片公司成為歌手，並且組合成為「Super Market」出道，李偉健經過考慮後，決定不與經理人簽約，其後李偉健公開身份後，公司的支持者十分失望。而經理人在街市另找的「街市明星」Super Market 在台上演出及「除罩」，但因為「除罩」後樣子太嚇人而瞬間嚇跑所有粉絲。

其後講到有經理人來找李偉健提議加入唱片公司成為歌手，並且組合成為「Super Market」出道 (《愛。回家》截圖)

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近日網絡紅人「威威」接拍了一個健康食品的廣告，廣告中威威終於脫下口罩見人，但脫下口罩的他似乎未有更受歡迎，更有網民表示：「仲樣衰過以前」、「做咩唔露下啲牙」。

終於有樣睇。