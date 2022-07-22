林志穎愛車如命收藏無數　台灣首位國際方程式車手更擁個人車隊

47歲林志穎愛車如命，未料到傳出與兒子發生車禍消息。（IG：@jimmylin）

現年47歲的林志穎，7月22日驚傳於台北撞車，他載住兒子駕駛白色Tesla失控自撞橋墩起火，現場火勢相當猛烈，林志穎被拖出時更滿面鮮血，消息震驚娛樂圈。出名是圈中車痴的林志穎名車收藏無數，更是職業賽車手兼擁有自家車隊，相當誇張﹗

47歲林志穎是職業賽車手，近年更經常帶兒子落場馳騁。（IG：@jimmylin）

一出道即爆紅的林志穎，18歲已擁有首部跑車，當紅時入伍當兵，退伍後投入賽車事業，1997至2001年間，先後受贊助參與賽事，其在ESSO Jimmy Racing Team之期間，多次刷新台灣龍潭BMW M3最快賽車單圈記錄。1999年，25歲成立自己的第一支賽車隊ESSO JIMMY RACING TEAM。2000年，26歲的林志穎在珠海賽車場拿到賽車生涯第一個冠軍，開始進入方程式賽車領域，連續拿下兩次雷諾Spider冠軍，取得方程式賽車參賽資格，經過FRD賽車訓練後正式參加中國雷諾方程式國際錦標賽，成為台灣首位國際方程式車手。27歲獲得「超級房車賽」四站冠軍之大滿貫，成為台灣超級跑車賽年度冠軍車手四連勝。

林志穎25歲時，成立自己的第一支賽車隊ESSO JIMMY RACING TEAM。（IG：@jimmylin）

曾效力過6個車隊的他贏過無數獎項，更投資有道，與朋友夾份開車行。作為車行老闆，林志穎當然都有不少珍藏限量名車，歷年曝光過的名車包括全球限量500輛要價逾千五萬港幣的McLaren Senna，保時捷996、悍馬H3、法拉利F430、法拉利575M、藍寶堅尼Gallardo、奧迪TT、保時捷Cayenne，Centenario的限量版藍寶堅尼等。2020年尾更爆出，他竟然連自己家中的客廳都有擺放一架紅色F1法拉利賽車﹗林志穎過去曾在內地綜藝節目《婆婆和媽媽》中公開過自己的特大豪宅，不但裝修奢華暗藏不少高科技的智能系統傢俬，客廳更是他來擺放賽車用品的展示廳，例如賽車椅、獎盃及賽車頭盔等等，可見確實是一名超級賽車迷。

林志穎的好友楊秀蓉送飲料外賣，令家中客廳擺放一架紅色F1法拉利賽車曝光﹗（Instagram：@janetdazzling）

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