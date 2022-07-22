林志穎車禍送院後清醒　傷勢嚴重顏面、肩膀粉碎性骨折

台灣藝人林志穎今早在桃園發生嚴重交通意外，其座駕撞疑似自撞電線桿後起火燃燒，他與兒子均受傷，據知林志穎被救出時滿臉鮮血，一度無法說話，而同車的兒子則屬輕傷，二人被緊急送往林口長庚醫院急救中，目前無生命危險。

有不具名醫師透露，林志穎目前人清醒，沒有立即生命危險，但顏面骨折、肩膀的肱骨粉碎性骨折，還有輕微的腦受傷，目前需要先觀察，等待狀況穩定下來後才會進行肩膀、顏面手術。

林志穎滿瞼鮮血！圖源：爆廢公社

當時由民眾車禍現場拍攝的照片可見林志穎被救出時臉部浮腫，滿臉鮮血，狀似昏迷，赤裸腹部倒在地上。而林志穎經理人對傳媒表示︰「謝謝各位關心，林志穎父子目前在醫院觀察中，有進一步消息會再回覆。」

林志穎2年前受訪時曾透露，自己過往曾因賽車時翻車或撞車，造成腳掌的粉碎性骨折、頸部的3、4、5節移位、腰椎骨折，渾身傷痕累累。

點擊睇更多林志穎：