獨家｜梁茵轉做侍應　哭訴舊公司刻薄：被消失原因係覺得我冇價值

《愛‧回家之開心速遞》Anita「威龍潘金蓮」梁茵（Kiko）去年離巢後驚爆經濟困難，早前接受《香港01》訪問時直言銀行戶口只剩個位數金額，身上也只剩幾千元，說：「真係所剩無幾，最多頂到三個月，希望唔使屋企人接濟，始終我到咗呢個年紀，都唔應該倚靠父母。」並表示如果有人請的話，做侍應也絕不是問題。原來近日梁茵經朋友介紹下，已到位於尖沙咀的一間日本料理店正式上班做侍應，負責接待顧客、帶位、嘟安心出行，《香港01》亦到場直擊。



經介紹下，梁茵到了林柏希擔任傳訊總監的餐廳做侍應生，每逢星期六、日高峰時段都會菅場幫手。（葉志明攝）

現場所見，換上一身粉色和服服飾的梁茵分外突出，雖然梁茵身兼藝人身份，但她站在日本料理店門外接待客人時也沒有絲毫尷尬，遇到有客人提問時也十分專業回答，也會幫顧客掃安心出行。

面試後，正或上班前林柏希教授梁茵做接待位置需要做的事項。真係落手做！（葉志明攝）

梁茵（Kiko）接受《香港01》訪問時大爆，雖然離巢後接到一定數量的工作，有IG宣傳也有代言人的工作，但大部份公司以疫情關係藉口拖數，令她「有汗出冇糧出」，儲蓄用光後才決定先找一份工作維持生活。梁茵說：「有啲係幾千數，另外有代言工作係幾萬。總數唔夠10萬，但係一定超過幾萬。呢段時期都幾辛苦，你都知出面所有嘢都係貴，冇減過，人工就減咗。我以為離開咗之後會有新開始，多啲公司搵我做嘢。有公司係搵我，但係拖糧，有Job畀你，但係拖糧囉，變相我係吃力。」

梁茵憑《愛‧回家之開心速遞》Anita「威龍潘金蓮」角色而被觀眾認識。（網上圖片）

梁茵坦言，自己在TVB工作很多年，離開時確實需要很大勇氣，說：「除了畢業後暑期工同埋一啲短時間工作，我呢9年都係演藝工作。講真我對公司（TVB）係有感情，但係對我唔係好公平，最後嗰一年佢話我under-show。」梁茵透露，那一年公司（TVB）指她under-show，即是工作量不足。她說：「因為我哋要揹住幾多騷幾多騷先可以出嗰個糧。嗰時同公司一路都傾緊，由當初要賠錢到後尾唔需要賠錢，我都花咗好多心機同時間。因為我一直都唔知佢點計，就算到今時今刻都係得佢講，我好似冇得say咁，我好似好眇小，你明唔明呀？」

梁茵（Kiko）角色入屋，以致令她經常被誤會。（IG@kikoleungyan）

梁茵認為，自己在《愛‧回家之開心速遞》不時都有出鏡，理應不會under-show，而且她對TVB的計騷方法一直存疑，又認為現在的TVB不重視舊人或者老一輩。她說：「可能有啲人要被消失，而被消失嘅原因就係佢覺得我哋冇價值，太多新人湧現，舊嗰批兼顧唔到就寧願流失。喺我哋身上仲有咩可以榨乾榨淨就係我哋份合約。如果你可以賠錢，佢咪同你講你爭幾多個騷，你要賠錢先可以解約，如果唔係放你埋一邊。」經濟有困難，不打算回巢嗎？梁茵直言：「因為好盡，佢話我under-show，呢樣嘢係冇可能發生。」

梁茵在從事演藝工作已經將近9年。（《愛回家之開心速遞》電視截圖）

以前的新聞或是網上傳聞中，有不少網民都說「梁茵陪老細」，「梁茵被人包養」甚至直指「梁茵從事不道德交易」。梁茵接受《香港01》訪問時也當面澄清，她說：「如果係因為角色而對我真實個人有其他睇法，其實係一件好無辜嘅事。Anita呢個角色係拜金港女嘅小人物，但係唔代表我本人就係咁。」

梁茵哭訴舊公司刻薄。（葉志明攝）

說到一半，梁茵更激動落淚，說：「如果係咁，我本人就唔使咁慘，而家就過得好好，唔需要落場幫手。我都唔需要低聲下氣同記者講我有幾慘。因為拖咗好多年，無論我自己接Job或者公司幫我接Job，總有人拖糧，出面啲人以為我好景就講我壞話，但係又有幾多人知我哋苦況，我哋只係想要多啲機會。」

講到被傳包養時，梁茵不禁委屈落淚，指公司沒有幫她澄清，也不讓她澄清。（葉志明攝）

梁茵續說：「小市民中騙局可以上《東張西望》講，但係我哋藝人俾公司剝削，又有幾多人會企出嚟講個制度唔啱，係咪以前一個台壟斷晒個市場，佢就可以咁樣對我哋。而家就係百花齊放，點解我又唔跳出嚟？」她續指，做小角色並沒有得到公司太多支持，就好似她多年來都被指被包養，但公司卻一直叫她啞忍不作澄清。

梁茵表示自己需要工作，也會認真地工作。（葉志明攝）

她說：「我一直都係拍我角色做我嘅戲，其他人對我誤解我又唔識解釋，後來個誤解又大到我都唔知點解釋。公司一直說法就係鴕鳥政策，唔好解釋唔好愈描愈黑，因為冇理由令所以人相信，但係佢只會幫有價值嘅演員澄清。佢只係幫一線演員澄清，又係呢啲事幹又或者係感情問題。佢幫嘅原因係有價值，而唔幫我原因就係我冇價值。呢個世界真係好現實。我希望做返啲務實工作，令自己有返啲積蓄。」

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餐廳傳訊總監林柏希接受《香港01》訪問時表示滿意「新同事」梁茵的表現，也十分同情梁茵的情況，說：「我睇咗《香港01》篇報道，都陰公，因為我本身娛圈出身，我都係知道娛樂圈唔係容易事，都係表面風光。好坦白講反正餐廳擴充又需要人，所以請佢嚟雙贏。我需要人佢又需要工作，所以就經朋友搵佢。我都擔心佢係藝人願唔願意。」梁茵說：「願意呀，因為真係冇嘢做。」林柏希說：「頭先做咗訓練，佢都好啱做，唔止係做演員讀對白，佢都好清楚自己要做咩嘢，除咗安心出行、探熱，仲有有咩coupon收，menu有咩，佢又完成記到，好似劇本咁記到晒，又真係有潛質做飲食業。」他表示，餐廳生意十分好，尤其是星期六、日，所以梁茵就正好補充到餐廳人手的不足。