回歸｜游嘉欣「床戲」摸吳偉豪胸肌　被爆臨場加戲：係導演教我！

無綫（TVB）劇集《回歸》中不乏年輕有潛質的演員，日前（21/7）一集區家謙（吳偉豪飾）及安若彤（游嘉欣飾）的「床戲」絕對是搶鏡而又精彩。雖然只是簡單的攬攬抱抱，但已令兩位主角大為尷尬。觀乎官方釋出的拍攝花絮照，吳偉豪（Ricco）與游游拍攝跌坐床上戲份時，數秒之內「紅都臉晒」，相當誇張，事後Ricco坦言感尷尬：「始終都係第一次拍啲咁親密嘅戲，自己又未至於好易面紅。



令人羨慕。（網上圖片）

游嘉欣「床戲」摸吳偉豪胸肌。（林迅景攝）

昨日（22/7）吳偉豪和游嘉欣出席《回歸》宣傳活動，接受《香港01》訪問時大談拍攝時的感受，還被監製大爆游嘉欣「唔跟劇本，臨場加戲」！游嘉欣說：「嗱，等陣先！我記得嗰時係導演教我！佢話要瞓喺佢心口度，然後用右手慢慢摸住，要好少女情懷咁講你好靚仔！」

吳偉豪和陳嘉慧在劇中有感情線。（林迅景攝）

吳偉豪笑說：「我都係聽導演講，講我醉咗，講完啲對白我就唔理㗎啦。」表示當時自己什麼都不理，隨便游嘉欣「魚肉」摸胸。游嘉欣坦言，拍攝時有些許尷尬，因為這是她第一次在男方不穿衣服的情況下摸胸肌，說：「我都唔知點摸，仲要拍嗰時係我哋啱啱合作，所以個感覺係尷尬加重，好財彩拍完之後就好似friend啲。」

林智樂和游嘉欣。（林迅景攝）

林智樂和游嘉欣撞鞋。（林迅景攝）