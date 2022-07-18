三台收視報告｜《回歸》收視升　《I SWIM》直逼《大叔的愛》紀錄

三台收視報告又再出爐，今次的日期是7月11日至7月17日。今次兩台都有新劇出街，分別是《回歸》和，兩套不約而同都有好成績，《回歸》雖然五個單元劇平均收視只有15.9點，但正劇《回歸》卻回升不少。而《I SWIM》乘著一班「鏡仔」的人氣，收視一出立即高升，直逼一年前《大叔的愛》紀錄。



《童時愛上你》撞正《I SWIM》首播



先講無綫（TVB），重點劇集《回歸》由郭晉安和陳煒主演，再帶著兩位《愛回家》人氣王周嘉洛、吳偉豪，首周錄得17.2點，比起五套單元劇15.9點高出了1.3點。不過另一套《童時愛上你》就比較慘淡，該劇一直以來收視平平，剛剛一星期更對著ViuTV 《I SWIM》，不過總算未有太大衝擊，由上次報告的14點再跌0.2點到13.8點，而本周《童》劇進入結局篇，但回看過去三周走勢，收視未必會再有強大的反彈，隨時跌落今年收視榜尾二的位置。

重點劇集《回歸》由郭晉安和陳煒主演。（劇照）

到講綜藝，昨日（17/7）的《第40屆香港電影金像獎頒獎典禮》在ViuTV直播，創出10.4點，是該台今年的最高收視。在同時段，TVB播出《聲生不息》最後一集，不過只錄得13.5點，總共13集的平均收視為16.5，換言之在昨日跌了總共3點，相信是被金像獎搶走。不過金像獎作為電影界的盛事，相信TVB也不介意收視被搶，始終大家都為香港影視圈出力嘛！

睇金像獎都好正常。（葉志明攝）

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《I SWIM》收視理想



講返ViuTV劇集，新劇《I SWIM》由呂爵安、魏浚笙、吳海昕及袁澧林主演，在網上有不少人討論，收視錄得5.8點，是今年首周收視最高的劇集，氣勢直逼上年熱播劇《大叔的愛》。《大叔的愛》當時首周收視錄得6.4點，全劇收視7.1點，如果《I SWIM》要追到這個紀錄，由於只有十集的關係，下周要接近有9點才可以，應該有點難度。



而上周除了《I SWIM》，梁思浩主持的《通靈之王》亦成為網友熱討節目之一，本週收視11.2，單以收視來說，是好但未去到出眾，但該節目在討論區熱度高，鋒頭被其他TVB劇集、節目更多人討論，更被明光社發文狙擊，可說是上週TVB最搶鏡的節目，相信本周依然有一定吸引力。

久違了的運動青春劇《I SWIM》以中學背景游泳為題材，Edan呂爵安飾嚴肅cool 爆的泳隊隊長李馬榮。（IG：@Edanlui）

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同場加映：魏浚笙靠《I SWIM》第一個跑出 盤點香港30歲以下令人心跳小鮮肉

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