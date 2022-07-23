吳綺莉公開炮轟卓林老婆Andi六宗罪：半夜打電話問我為什麼還活著

今年9月便踏入50歲的吳綺莉 (Elaine) 當年與成龍展開婚外情並誕下女兒吳卓林，成為了單親媽媽的她一直母兼父職養育女兒。然而在單親家庭長大的卓林，雖然與媽媽相依為命，可是在她步入青春期後便變得十分反叛，母女關係愈來愈差，更因為卓林女友Andi而令母女倆陷入僵局。2018年卓林與大12歲的外籍網紅Andi結婚，Elaine對Andi依然是相當不滿，似乎並不接納這名「媳婦」，曾公開指Andi不工作，好食懶做而要靠卓林養。

Elaine與卓林母女感情曾經好好。(微博圖片)

昨晚Elaine再度公開指控Andi 六宗罪，於社交網出post直指對方慫恿吳卓林退學、扭曲價值觀裝可憐搏同情、擅自拿Elaine家中東西去賣、故意引人注目又怪罪是別人害的、35歲卻不工作還怪Elaine不資助生活費，甚至質問Elaine「為什麼還活著」。

吳卓林與Andi於2018年結婚。(ig圖片)

Elaine寫道：「謝謝妳教導我的孩子問老師退學費，不用讀書享受人生，教孩子只要你令別人覺得我們可憐，人家便會同情，謝謝妳來我家把我的東西都拿走，用來賣，五年了還像一個巨星一樣、怕給人認出，帶著孩子穿到像一隻鸚鵡一樣站在街上等人拍照、然後怪我們害了她，我叫警察把老外趕回加拿大，孩子為了愛要跟著她我也沒辦法，35歲怪責別人的家長不資助她的生活費，所以她很難過生病了不能工作，叫一個23歲的孩子承擔責任，因為人人都知道我（應為她）是誰，半夜打電話來問我為什麼還活著？我也是今天才學懂愛原來是這樣的，沒有對錯，這種愛也真有趣。有趣的事情分享一下。」雖然她文中並沒有開名，但網民都看得出她所指的就是Andi。不少網民都留言勸Elaine看開些，又叫她：「讓卓林自己去選擇並承擔後果」、「只有狠得下心才有機會換得孩子清醒的那一天」。

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Elaine曾於去年6月突然於社交網post了3張截圖，截圖中的相片是Andi於2017年post在IG的，她打扮性感且擺出大膽Pose，畫面震撼視覺。Elaine當時出這個post，令不少網友留言問她是否放錯相了。Elaine留言表示：「感謝您，用人的生命去換取你的得着，感謝您的教導，感謝天父、感恩每一天。」似有弦外之音，令人有無限聯想，甚至有網民猜測是否意指卓林要用生命去換取Andi的得着，暗示Andi要卓林為她犧牲性命？不少網友都關心卓林的近況及安危。Elaine事後接受傳媒訪問時就表示純粹是想發洩一下，看到那些相靚便分享了，並沒有就有關留言解畫。不過Elaine其後已把該post刪除了。

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