聲夢傳奇2｜「黑馬」劉詠彤反勝任暟晴　張佳添讚駕馭到首歌

《聲夢傳奇2》今晚（23/7）一集比賽愈來愈白熱化，經過一輪學員淘汰後，學員以及導師將會分為節目總監郭偉亮（Eric Kwok）和陳奐仁（Hanjin）兩組。第一輪就是由趙小婷（Pamela）對戰江廷慧（Vivian），和任暟晴（Jasmine）對戰劉詠彤（Angel）。



江廷慧（Vivian）出場時第一句以粵劇子喉形式唱出《月牙灣》。（《聲夢傳奇2》截圖）

江廷慧（Vivian）出場時第一句以粵劇子喉形式唱出《月牙灣》，令在場的評審都眼前一亮，Gin Lee更表示喜歡江廷慧一直都願意踏出舒適圈嘗試新事物，不過伍仲衡就說：「我諗一開始大家都俾你吸引住，然後更期望你開口唱會點，但係你聽後面樂隊音樂好激昂，你嘅高音就仲係帶住啲古典。」表示江廷慧的歌聲配合不上樂隊音樂。

趙小婷（Pamela）表現稍微失準。（《聲夢傳奇2》截圖）

雖然趙小婷（Pamela）唱出《靈魂相認》時得到不少好評，不過著名音樂人舒文也挑出了不少毛病：「今日你都係一個個字吐出嚟，其實每種唱歌方法都可以，但係你唔可以只有一種方法。」最終趙小婷（Pamela）與江廷慧（Vivian）分別得到16分和9分。

任暟晴（Jasmine）以《3am》出戰。（《聲夢傳奇2》截圖）

任暟晴（Jasmine）以《3am》出戰，還特意在後段加上一段Rap，總監Eric Kwok更為她帶來原唱Rap Ghost Style到場指點。C君給評語時說：「Rap已經好過陸永，首先要講好有律動感。」說罷還望向Eric Kwok說：「已經贏咗八成啦。」之後Eric Kwok說：「可以唔使睇藍隊啦。」

先後兩次跌入危險區的劉詠彤（Angel）今次以《讓一切隨風》出戰。（《聲夢傳奇2》截圖）

她表示這一首歌獻給被淘汰了的李茵彤（Desta）。（《聲夢傳奇2》截圖）

在前幾集先後兩次跌入危險區的劉詠彤（Angel）今次以《讓一切隨風》出戰，她表示這一首帶着最後一次上台表演，以及將這首歌獻給被淘汰了的李茵彤（Desta）的心情獻唱。舒文說：「前面如果要佢唱得好淡，因為冇表情同睇透，做得唔好可能會覺得冇表情。」他表示應盡早進入精彩的部份，說：「唔好等到2分45秒先聽得好。」張佳添亦說：「呢首係我聽過最好聽嘅編曲，如果未聽過呢首歌嘅人好容易就會跟住呢個編曲唱，不過都要唱嘅人駕馭到首歌先得，你今日總算可以駕馭到。你嘅演出有驚喜，我好高興。」任暟晴（Jasmine）和劉詠彤（Angel）分別得到9分和16分。

暫時藍隊對紅隊以32分比18分領先。