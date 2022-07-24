Jeffrey為拍《I SWIM》日日做gym苦練腹肌：世上哪有一步登天？

Jeffrey魏浚笙與MIRROR成員Edan（呂爵安）和P1X3L成員Phoebus（吳啟洋）等人主演的ViuTV劇集《I SWIM》於上周五（22日）播出大結局，雖然Jeffrey相對地較少演戲經驗，但憑着自然的演技和靚仔外形備受觀眾讚賞而人氣大增。他昨日（23日）在Instagram發文分享拍攝感言，慨歎世上並無一步登天的事情：「默默在背後埋頭付出了別人不知道的努力。」



Jeffrey付出了極佳的努力才練成現時的健碩身形。（劇照）

Jeffrey過去曾自爆小時候是個接近200磅的肥仔，所有甜食、零食及煎炸油膩的垃圾食物無一不愛，雖然長大之後已經成功減磅，但肚腩依然是自己的好朋友，距離《I SWIM》的游泳健將身形仍然有一大段距離：「知道拍游水要像運動員，起碼不能有肚腩，從無到有，從一大嚿肚腩到6塊腹肌，決斷不靠任何人任何教練，只想靠自己的堅持做好這件事。」

小時候的Jeffrey是個肥仔。（Instagram：@jeffreyngai）

他公開多張自己半年來日日凌晨密密去做gym練大隻的照片，又透露自己為了盡快能夠達到目標嚴格控制飲食，在別人食重口味宵夜時自己只能食雞胸、雞蛋和菜：「從來沒給自己藉口，因為決定了就去做，盡全力去做，成果出來自己才不會後悔。」

Jeffrey自爆自己從來沒有腹肌，知道自己要拍《I SWIM》才開始練腹肌。（Instagram：@jeffreyngai）

他坦言自己為了成為「余浪沖」已付出了最大的努力，亦相信能夠遇見這個角色是自己的福氣：「答應了就拼命去做好，從把自己變大隻變厚，當過程中因為太大隻所以我又再慢慢收乾自己，才有現在的成果。」Jeffrey又以自身經歷去鼓勵大家，他可以的話你也可以：「世上哪有一步登天，那都是你默默在背後埋頭付出了別人不知道的努力！」

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