姚焯菲不再追究疑似私人影片流出︰我覺得經一事長一智

「國民初戀」姚焯菲（Chantel）從紐西蘭回港，完成隔離後即到九龍仔公園出席香港網球明星之星2022啟動禮，她坦言在紐西蘭享受不少美食，最深刻是在路上偶遇許多牛和羊，以及雙彩虹，她說：「見到兩條彩虹一齊出現，係好奇妙。」



Chantel出席活動。（梁碧玲 攝）

Chantel接受《香港01》訪問時表示，紐西蘭之旅中沒有睇學校，海外升學則「仲同屋企人商量緊」，自己有考慮赴紐西蘭升學，但不打算放棄演藝事業，「放假返嚟都可以做嘅。」

Chantel稱與攣毛男是朋友。（梁碧玲 攝）

Chantel早前被爆出疑似與一位攣毛男拍拖，更有疑似私人影片流出，Chantel指爸爸和無綫（TVB）「都好幫得手」，仍支持她繼續做歌手，故沒有被緋聞太影響心情。問到與攣毛男發展如何，Chantel稱兩人是朋友，「其實我哋係一大班朋友嚟，如果要改變我哋嘅關係我就未有打算，係囉，都係一大班朋友一齊玩。」至於爸爸則未有下18歲戀愛禁令，「佢呢方面都冇乜意見，不過佢話學業為先。」Chantel稱暫未有心儀對象，「順其自然啦。」

經歷過緋聞事件後的Chantel學懂了變得更警醒。（梁碧玲 攝）

至於疑似私人影片，Chantel說：「我覺得經一事長一智囉，經過呢件事之後自己都提醒吓。」Chantel稱朋友仍然支持她，「佢哋都好小心。」問是否得悉是誰發放影片，Chantel則寬容處理：「我都冇特別去追究。」