內地大媽霸佔賽車場跳廣場舞　葉璇斥噪音擾民：該懲處，以儆效尤

42歲藝人葉璇（Michelle）近年以敢言著稱，她自轉戰內地娛樂圈後不時在節目和微博上爆秘密和作出評論。今年7月，內地46歲腦癱詩人余秀華被爆出遭年輕14歲的男友楊櫧家暴，遭對方怒摑逾百巴，葉璇微博發文力撐余秀華，她表示家暴絕不可取。



葉璇近日拍抖音片。（抖音）

近日內地傳媒報道，江蘇無錫有30多位大媽連續兩日霸佔賽車場地跳廣場舞，賽車場店主到場與大媽理論，指自己租了此處做生意，惟大媽訛稱商場准予她們在此處跳舞，並強詞奪理指：「這是大家休閒娛樂的地方，不是你營利、賺錢的地方。」更有大媽被指當場咬人，最後店主報警處理，受訪時直斥大媽倚老賣老。

內地搜狐視頻報道有大媽霸佔場地跳廣場舞。（搜狐視頻影片截圖）

葉璇於微博轉發片段，發文指：「任何年齡任何性別的人，在公共場合製造噪音擾民都不對吧，何況還是在別人合法租賃了場地裡，該懲處，以儆效尤。」

葉璇於微博仗義執言。（微博圖片）

葉璇去年也曾仗義執言，內地一線男星吳亦凡於8月被刑事拘留時，葉璇於微博留言稱：「這個典型抓得好，以後看誰還敢潛規則亂睡」，被許多大V及網民指是第一個評價吳亦凡事件的明星。葉璇又曾於綜藝節目《辣媽學院》爆出有內地頂級男星演技差，許多戲份都被刪減，葉璇直言：「因為沒辦法這個行業就是獻醜不如藏拙，你演得不好那就少獻醜一點。」

葉璇拍抖音片外貌被指大變仲撞樣那英：