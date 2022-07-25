香港金曲獎｜鄭欣宜奪兩大獎感觸：第三次冧莊先至係good嘅

《香港金曲頒獎典禮 2021／2022》由香港電台及無綫電視聯合主辦，是次頒獎禮有超過20位樂壇中居份量的歌星以及生力軍歌手出席，其中鄭欣宜總奪得「香港金曲金曲奬」、「香港金曲女歌手大獎」兩個大獎。完騷後她接受《香港01》訪問，直言在一廠內奪得音樂獎項，對她實在意義非凡。



鄭欣宜奪得「香港金曲金曲奬」、「香港金曲女歌手大獎」兩個大獎。（陳順禎攝）

鄭欣宜接受《香港01》訪問時說：「我頭先喺台上都有講，喺呢一個空間，喺呢個一廠裡面經歷咗好多嘢，經歷咗好多高低，亦都發生咗好多事情，所以喺呢一個空間裡面特別有感覺。頭先喺台上都忘記我嘅同事，喺佢幫我爭取好多機會。」

恭喜晒！鄭欣宜。（梁碧玲攝）

她續說，剛才在台上再次遇上DoDo姐、黃天頤等人，不禁讓她回想起當年以歌手身份入行的年頭，說：「用歌手身份入行嗰年又係啱天頤做主持，眨吓眼就10幾年。」問到她有什麼目標時，她回答：「一次得獎係撞彩，能夠再得獎就係好彩，再第三次冧莊先至係good嘅，所以絕不鬆懈，繼續努力進步，所以繼續加油！」完騷後，鄭欣宜表示最想就是大吃一餐，因為她正在籌備9月份的欣宜 x Anson Lo拉闊音樂會，所以近來都「冇啖好食」，說：「以前放假每日食兩次pizza兩次雪糕咁，所以唔得啦，我要返嚟啦。」