你看不到的《香港金曲獎》　Ansonbean打坐被樂易玲好奇狂望

香港電台與無綫電視（TVB）合辦的第一屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》昨晚（24日）圓滿結束，當晚出現了不少有趣場面，例如劉德華「快閃式」驚喜現身，做開幕嘉賓唱完一首歌，做完訪問就離開，又例如有不少歌手缺席頒獎禮，又又例如張敬軒因為公司同事「中招」，所以他被列為密切接觸者而需要隔離等等。一如以往，《01娛樂》都會為捕捉大騷背後，大家看不到的畫面。



攝影：陳順禎、梁碧玲

咁大架姚焯菲應援車，好難忽視。（資料圖片）

當晚節目約於8點半開始，在到達將軍澳TVB電視城後，下車的一剎那就會被一架姚焯菲的應援車吸引住，不止有粉絲色燈光和大Banner，還有一部播住新歌《靈魂伴侶》的大電視。這是當晚其他歌星都沒有的，認真夠晒排場。

可以同劉德華同台演唱，真係幸福！（資料圖片）

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當經過錄影廠時，又發現到另一位歌星Ansonbean的蹤影。當時的他戴着headphone，靠着走廊牆邊閉起雙眼屈膝而坐，與忙於練習或途經的工作人員形成一個奇怪又強烈的強比。最有趣的地方在於，記者舉機「偷影」的同時，正好樂小姐經過這一條走廊，還不禁好奇地望一望Ansonbean，而Ansonbean則察覺不到TVB高層經過，繼續專心打坐。Ansonbean在完騷後接受《香港01》時表示，每當表演前他一邊聽「聲音導航」一邊打坐，令到自己平靜啲，說：「令身體同個腦多啲connect。」

樂小姐可能心諗：喺度做乜？（林迅景攝）

Ansonbean呢個習慣又幾特別。（林迅景攝）

來到頒獎禮結尾，雖然節目已經完結，但是得獎歌手還的工作還未完成，基本上每一個歌手都需要接受傳媒訪問。據非正式統計，得獎歌手最少要接受5-6訪問，鄭欣宜、「After Class」炎明熹、姚焯菲、詹天文、鍾柔美等較受歡迎的歌手更需要做超過10個訪問，而每個訪問少則需時3，4分鐘，多則7，8分鐘，做完大騷仲要企足差不多一小時。所以，差不多完成所有訪問的時候，穿了一整晚高跟鞋的姚焯菲終於忍受不住腳痛，要坐下來休息。一直在場陪伴的姚焯菲爸爸還十分細心地關心寶貝女。

姚焯菲着住6吋高跟站了差不多一小時，不舒服是正常的。（資料圖片）

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