香港金曲獎｜炎明熹姚焯菲遺憾見唔到MIRROR：想同佢哋學跳舞

《香港金曲頒獎典禮 2021／2022》由香港電台及無綫電視聯合主辦，是次頒獎禮有超過20位樂壇中居份量的歌星以及生力軍歌手出席，其中入行短短一年的炎明熹和姚焯菲亦同時奪得了「香港金曲金曲奬」以「香港金曲女新人奬」金、銀兩項，實在出色。



姚焯菲勇奪兩個獎項。（梁碧玲攝）

她們接受《香港01》訪問時也表示興奮和開心。炎明熹和姚焯菲異口同聲地說：「完全冇諗過自己會攞獎。」姚焯菲表示會將獎項放在家中專屬的地方：「廳嗰度有個鞋櫃用嚟擺相，有時都會擺吓啲獎。」

炎明熹得獎，恭喜晒！（梁碧玲攝）

在台上，炎明熹說得獎感言時出現了十分多次「然之後」，她笑說是因為感到十分興奮，所以有點語無倫次，說：「我平時已經講好多然之後、然後、仲有，但係我冇諗過會講得更加多然之後、仲有，所以真係好神奇！我諗今次唔係緊張而係激動到語無倫次。」

姚焯菲得獎感到意外。（梁碧玲攝）

姚焯菲好開心。（梁碧玲攝）

《香港金曲頒獎典禮 2021／2022》頒獎給MIRROR卻沒有看到他們出現，問及炎明熹和姚焯菲兩人，如果能親身見到她們，會做些什麼？炎明熹回答：「我之前見過佢哋，但係冇真真正正打招呼，所以今日想見到佢哋，但係我相信會有呢一日，可以同佢哋有音樂上面嘅交流，同埋好想同佢哋一齊學跳舞。」姚焯菲回答說：「因為呢個樂壇好需要大家合作同埋加油，如果有機會互相學習好嘅嘢，我覺得係會幫助到香港樂壇。」