杜大偉爆陳妙瑛想復出：佢同我講過有啲監製想佢出嚟玩吓

45歲杜大偉效力無綫已經25年，日前他接受無綫娛樂新聞台《星光路上》訪問，分享了入行多年辛酸。1997年加入藝員訓練班的杜大偉，原來起初一心打算做幕後，惟報讀電視台平面設計訓練班競爭太大，才誤打誤撞轉讀藝訓班，結果受導師黃霑、羅冠蘭、詹瑞文等薰陶，對演戲愈來愈感興趣。

第十一期藝員訓練班，大家搵唔搵到佢？

2001年，杜大偉與林峯、黃宗澤、楊怡及葉璇等，組成「九男女」獲公司力捧，隨即夥拍當紅花旦陳妙瑛、向海嵐拍攝經典劇《無頭東宮》，亦因此跟陳妙瑛結緣成為好友。提到自《無頭東宮》後棄影從商的陳妙瑛，杜大偉大爆對方其實心郁郁想復出：「之前叫佢嚟《愛．回家之開心速遞》客串兩、三集，佢有少少心郁嘅，佢私下同我講過有啲監製都曾經想佢出嚟玩吓，佢都心大心細……」無奈次次洽談合作都不了了之。

陳妙瑛轉戰商界後，成立健康國際有限公司及化妝美容學校，大搞豐胸丸生意。（視覺中國）

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此外，在兒童組打滾了13年的杜大偉，後來因做到「滑啞」決定跳出Comfort zone，但一直養尊處優導致身形暴脹，令想重返劇組的他遲遲未獲演出機會，好友古明華（古佬）也看不過眼，杜大偉憶述謂：「佢問我想點呢？呢個身形想搵你做猥瑣佬或者阿叔（角色），但個樣又未去到麻甩佬咁；想搵你做靚仔，但個身形又唔係！」結果杜大偉終於決定減肥，找回定位，一步一步重獲監製賞識，除了於劇集《心理追兇 Mind Hunter》、《福爾摩師奶》、《十八年後的終極告白》甚有發揮外，近年還憑《愛‧回家》「關彼得」一角成功入屋！

後生杜大偉真係幾靚仔。

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