香港小姐2022｜張光怡正式做醫生　強大後台加學歷肯定入三甲？

《2022年香港小姐競選》現正為佳麗們作出最後特訓，跟往年一樣，每一屆都有幾位佳麗特別多人討論，今屆其中一位便是15號佳麗張光怡（Chloe）。張光怡早前被踢爆她的提名人契媽是胸圍大王羅傑倫前妻區詠梅，而張光怡的媽媽則是某集團高層與無綫高層樂易玲更是世交，Chloe又與樂易玲的兩位仔仔Adrian及Ryan是好友。

張光怡被指有強大後台。（資料圖片）

而另一個討論點，是張光怡的強大學歷，畢業於港大內外全科醫學士，曾於屯門醫院任職實習醫生，她在兩日前於社交平台宣布自己已經轉正為正式醫生，她說：「7月1號我終於成為正式醫生，我好多謝各位醫生上司及教授對我嘅高度評價，我實習期間教咗我哋咁多嘢，其實做一個好嘅醫生係我嘅責任。」

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