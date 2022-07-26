曾志偉有份投資內地家政公司資金鏈斷裂　有人上門抗議：必須還錢

根據內地傳媒報道，無綫（TVB）總經理曾志偉有份入股的深圳家政平台「輕鬆到家」，本月17日發布情況指，因公司資金鏈斷裂，整體負面訊息發酵沉重打擊企業銷售和交付，自2022年7月18日起暫停全部業務銷售、交付，恢復時間待定，而所欠債務仍正清算中，並將按公司資本運作逐步償還。



曾志偉有份投資的深圳家政平台「輕鬆到家」近日被爆。（葉志明攝）

由於該公司被爆出資金鏈斷裂拖付欠款，遭用戶、技師及受僱管家的抗議討債，甚至傳出「跑路」、「集資詐騙」等謠言，以及公司技術人員集體離職，該公司曾多次闢謠指「不會跑路」。

「輕鬆到家」資金鏈斷裂新聞廣獲內地傳媒報道。（微博圖片）

據報道指，「輕鬆到家」於2017年獲得國家級高新技師企業，以及多家投資機構的投資計1.5億元，曾志偉列名合夥人佔比2%。公司負責人李偉持股35.27%，曾因爭取到曾志偉投資而一度成為媒體追捧的對象，目前已被限制消費。

有人在門外哭訴抗議。（微博影片截圖）

有受影響用戶創立了「維權」群組。據內地傳媒報道，多位用戶至今仍未收到申請的退款，金額從幾百元到兩萬多元不等，用戶亦無法登陸相關應用程式；有人前往「輕鬆到家」的辦公室，在門外大喊：「必須還錢！」

深圳輕鬆到家科技股份有限公司本月17日發布情況說明。（微博圖片）

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