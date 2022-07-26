TVB同優酷合辦綜藝《那年的精彩》　網傳劉德華曾志偉做召集人

內地平台優酷於5月宣布於無綫（TVB）合作製作回歸25周年的綜藝節目《那年的精彩》，又有港版《演員的誕生》之稱，將於優酷、浙江衛視、TVB三台聯播。每一集會圍繞一套經典港劇展開，兩代人和兩地人重新演繹經典劇情和主題曲，共10套劇集，橫跨80、90、00、10四個年代。



優酷與TVB將製作以經典港劇為主的新節目。（網絡圖片）

此外，節目將邀請劇集演員、配音員等分享幕後故事和花絮。近日網上流出擬邀名單，曾志偉、劉德華分別擔任常駐和特邀超級召集人，嘉賓有古天樂、鄧萃雯、羅嘉良、歐陽震華、陳小春、黎耀祥、宣萱、蔡少芬；新一代香港演員有周嘉洛、丁子朗、游嘉欣、何依婷、吳偉豪和陳瀅。

劉德華相隔多年再現身頒獎禮。

點擊下列圖輯睇網絡流傳名單：

網傳《那年的精彩》獨家冠名費高達1.39億港元，廣告費則高達2.9億港元；而主題劇集名單則是《射雕英雄傳》、《鹿鼎記》、《義海豪情》、《法證先鋒》、《使徒行者》、《金枝慾孽》、《宮心計》、《皆大歡喜》、《難兄難弟》、《金宵大廈》，而節目暫定於今年第三季度周六晚播出。

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《香港01》向游嘉欣和何依婷查證消息，惟二人對消息毫不知情，均表示未有收到相關通知。

近年曾志偉積極為TVB開拓內地市場，特意邀請王祖藍回巢，帶領一眾王浩信、高海寧、張振朗等人北上拍綜藝節目《開播！情景喜劇》，以及炎明熹、曾比特亮相音樂節目《聲生不息》。曾志偉早前接受內地傳媒訪問時坦言：「最重要的是讓全國人民都看得到TVB」，又表示希望創造額外機會，幫同事增加收入及曝光率。

TVB力捧小花游嘉欣。（葉志明攝）