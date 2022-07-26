回歸｜郭晉安演技大爆發逐格睇　預訂年尾四奪視帝破紀錄？

由林志華監製的無綫（TVB）劇集《回歸》今個星期踏入結局周，郭晉安演技亦令網民讚不絕口，更被指喊戲甚有感染力。事緣「粵德居」被暫停營業後，耀祖（郭晉安飾）每天借「行山」為由晨早出門、實質是到「粵德居」打掃兼懷緬過去，相當悽涼，網民痛心留言謂：「我哋間粵德居冇咗喇」、「郭晉安真係好好戲」、「呢吓畀佢整喊咗」、「話晒演技浸咗成三十年，有番咁上下」。

郭晉安演技大爆發。

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郭晉安曾在2003年《戇夫成龍》飾演丁常旺、2005年憑《阿旺新傳》同樣飾演丁常旺和2014年憑《忠奸人》飾演高哲行三次奪得「最佳男主角（或我最喜愛的男主角）」殊榮，而萬千星輝頒獎典禮同樣有三次視帝紀錄分別是羅嘉良和黎耀祥，如果郭晉安今年再奪視帝，則會打破紀錄，成為TVB史上第一位四奪視帝的人。

阿旺令郭晉安成功奪得首個最佳男主角寶座。（劇照）

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